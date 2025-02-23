nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля, 05:50

Published 23 февраля, 05:50

Modified 4 марта, 04:41

Updated 4 марта, 04:41

Студенты Тюмени обучились предпринимательскому делу на тренинге центра «Мой бизнес»

Студенты Тюмени обучились предпринимательскому делу на тренинге центра «Мой бизнес»

23 февраля 2025, 05:50
Фото: Изображение Midjourney.
В Тюмени завершился поток очередного тренинга «Азбука предпринимателя», который регулярно проводи региональный центр «Мой бизнес». На этот раз участие в программе приняли студенты Тюменского индустриального университета.


За пять дней слушатели прокачали свои бизнес-идеи, изучили маркетинг, узнали о льготах и подготовили детализированные бизнес-планы. Отдельное внимание уделили грантам: теперь выпускники знают, где и как получить финансирование на старте бизнеса.

Среди представленных проектов — устройство для мониторинга влажности почвы, которое поможет аграриям оптимизировать полив, и инновационная система снижения шума для комфортной городской среды.

Тренинг организован Центром «Мой бизнес» в Тюменской области в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Напомним, Центра «Мой бизнес» был создан правительством Тюменской области в помощь предпринимателям. Центр оказывает целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи. Кстати, здесь же помогут запустить стартап и жителям сельской местности.

Тюменская область вошла в топ-3 Национального рейтинга состояния инвестклимата
Узнать подробнее
Читайте также:
Тюменскую практику сопровождения инвестпроектов перенимают другие регионыРеестр инвестпроектов пополнили десятки бизнес-идей на сумму 4,2 млрд рублейВ Нижнетавдинском районе реализуются 16 инвестпроектов с вложениями в 2 млрд рублейКрупнейшие инвесторы Тюменской области: кто и во что вкладывает миллиарды
Тюменская область вошла в топ-10 регионов по привлечению инвестиций
Узнать подробнее
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика