Студенты Тюмени обучились предпринимательскому делу на тренинге центра «Мой бизнес»

Posted 23 февраля, 05:50
Published 23 февраля, 05:50
Modified 4 марта, 04:41
Updated 4 марта, 04:41
За пять дней слушатели прокачали свои бизнес-идеи, изучили маркетинг, узнали о льготах и подготовили детализированные бизнес-планы. Отдельное внимание уделили грантам: теперь выпускники знают, где и как получить финансирование на старте бизнеса.
Среди представленных проектов — устройство для мониторинга влажности почвы, которое поможет аграриям оптимизировать полив, и инновационная система снижения шума для комфортной городской среды.
Тренинг организован Центром «Мой бизнес» в Тюменской области в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Напомним, Центра «Мой бизнес» был создан правительством Тюменской области в помощь предпринимателям. Центр оказывает целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи. Кстати, здесь же помогут запустить стартап и жителям сельской местности.