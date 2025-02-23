Студенты Тюмени обучились предпринимательскому делу на тренинге центра «Мой бизнес»



За пять дней слушатели прокачали свои бизнес-идеи, изучили маркетинг, узнали о льготах и подготовили детализированные бизнес-планы. Отдельное внимание уделили грантам: теперь выпускники знают, где и как получить финансирование на старте бизнеса.



Среди представленных проектов — устройство для мониторинга влажности почвы, которое поможет аграриям оптимизировать полив, и инновационная система снижения шума для комфортной городской среды.



Тренинг организован Центром «Мой бизнес» в Тюменской области в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».