Продажи загородных домов в Тюменской области могут упасть на 30%

Руководитель отдела загородной недвижимости АН «СОВА» Олеся Мартынова, в свою очередь, сообщила, что, по прогнозам, в этом году объем продаж сократится примерно на 30%. При этом набольшая часть продаж придется на земельные участки, расположенные в 25-40 километрах от Тюмени.