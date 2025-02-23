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Posted 23 февраля, 04:41

Published 23 февраля, 04:41

Modified 23 февраля, 04:43

Updated 23 февраля, 04:43

Продажи загородных домов в Тюменской области могут упасть на 30%

Продажи загородных домов в Тюменской области могут упасть на 30%

23 февраля 2025, 04:41
Фото: 1MI.
В минувшем году в регионе было зарегистрировано 36,1 тысячи прав собственности в отношении частных домов. По данным Росреестра, по сравнению с 2023 годом этот показатель снизился на 4,84%.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Ольги Борисовой, на сокращения числа регистраций оказали влияние рост ключевой ставки, изменения в части льготных ипотечных программ, а также падением инвестиционной привлекательности из-за выросших цен на ИЖС, пишет РБК Тюмень.

«Вероятнее всего, в 2025 году количество сделок в Тюменской области продолжит сокращаться, поскольку на текущий год не ожидается стимулирования рынка за счет новых программ кредитования. Напротив, объемы строительства снизятся из-за их высокой стоимости. Но темпы сокращения во многом будут определяться дальнейшими макроэкономическими трансформациями», — отметила Ольга Борисова.

Руководитель отдела загородной недвижимости АН «СОВА» Олеся Мартынова, в свою очередь, сообщила, что, по прогнозам, в этом году объем продаж сократится примерно на 30%. При этом набольшая часть продаж придется на земельные участки, расположенные в 25-40 километрах от Тюмени.

Что касается цен, то эксперты считают, что рост неизбежен, так как растет себестоимость строительства. Отметим, по данным Росреестра, в 2024 году средний чек сделки с новыми домами составлял 7,5-10,5 миллиона рублей, на вторичном рынке — 5-6 миллионов рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год аренда домов подорожала на 14,7% — до 65,8 тысячи рублей. При этом число предложений на рынке увеличилось более чем на 20%.

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