Продажи загородных домов в Тюменской области могут упасть на 30%

Posted 23 февраля, 04:41
Published 23 февраля, 04:41
Modified 23 февраля, 04:43
Updated 23 февраля, 04:43
По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Ольги Борисовой, на сокращения числа регистраций оказали влияние рост ключевой ставки, изменения в части льготных ипотечных программ, а также падением инвестиционной привлекательности из-за выросших цен на ИЖС, пишет РБК Тюмень.
«Вероятнее всего, в 2025 году количество сделок в Тюменской области продолжит сокращаться, поскольку на текущий год не ожидается стимулирования рынка за счет новых программ кредитования. Напротив, объемы строительства снизятся из-за их высокой стоимости. Но темпы сокращения во многом будут определяться дальнейшими макроэкономическими трансформациями», — отметила Ольга Борисова.
Руководитель отдела загородной недвижимости АН «СОВА» Олеся Мартынова, в свою очередь, сообщила, что, по прогнозам, в этом году объем продаж сократится примерно на 30%. При этом набольшая часть продаж придется на земельные участки, расположенные в 25-40 километрах от Тюмени.
Что касается цен, то эксперты считают, что рост неизбежен, так как растет себестоимость строительства. Отметим, по данным Росреестра, в 2024 году средний чек сделки с новыми домами составлял 7,5-10,5 миллиона рублей, на вторичном рынке — 5-6 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год аренда домов подорожала на 14,7% — до 65,8 тысячи рублей. При этом число предложений на рынке увеличилось более чем на 20%.