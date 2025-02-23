Приходят и остаются: штат тюменского хосписа пополнили три молодых специалиста

Posted 23 февраля, 14:35
Published 23 февраля, 14:35
Modified 4 марта, 04:14
Updated 4 марта, 04:14
Кадровый вопрос — один из основополагающих для функционирования любой медицинской организации. Особенно, когда речь идёт о специализированном учреждении специфической направленности.
«Мы в Хосписе очень ценим людей — во всех отношениях. Большая часть нашего коллектива — опытные сотрудники, которые знают свою работу „от и до“, знают все аспекты, специфику. При этом остаются чуткими и не теряют с годами основу — милосердие. Но любому коллективу требуется обновление, чтобы появлялась энергия и не затягивала рутина. Поэтому рады, что в нашу команду приходят новые молодые специалисты», — пояснила директор Хосписа Винира Хамова.
Приходят и остаются — так говорят в Хосписе. Даже если изначально соискатель сомневается, что готов к специфике работы — поддержка команды развеивает все сомнения. Это подтверждает и то, что, например, сотрудники, которые уходят в длительный отпуск по уходу за ребёнком, возвращаются к своей работе. Так, три прекрасные дамы, которые познали радость материнства, вернулись в коллектив Хосписа.
В ведомстве напомнили, что работа с персоналом — важнейшая составляющая национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» региональной программы «Медицинские кадры».