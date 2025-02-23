Приходят и остаются: штат тюменского хосписа пополнили три молодых специалиста

Приходят и остаются — так говорят в Хосписе. Даже если изначально соискатель сомневается, что готов к специфике работы — поддержка команды развеивает все сомнения. Это подтверждает и то, что, например, сотрудники, которые уходят в длительный отпуск по уходу за ребёнком, возвращаются к своей работе. Так, три прекрасные дамы, которые познали радость материнства, вернулись в коллектив Хосписа.