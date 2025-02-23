nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля, 14:35

Published 23 февраля, 14:35

Modified 4 марта, 04:14

Updated 4 марта, 04:14

Приходят и остаются: штат тюменского хосписа пополнили три молодых специалиста

Приходят и остаются: штат тюменского хосписа пополнили три молодых специалиста

23 февраля 2025, 14:35
Фото: 1MI.
Недавно в тюменский хоспис устроились три молодых специалиста — две медицинские сестры и секретарь. Как отметили в областном департаменте здравоохранения, девушек специфика учреждения не оттолкнула, и они достаточно быстро адаптировались к новым условиям и обязанностям.
Юлия Дотель
 Кристина Растворова
Светлана Макарцова.
Юлия Дотель. Фото: департамент здравоохранения ТО/телеграм

Кадровый вопрос — один из основополагающих для функционирования любой медицинской организации. Особенно, когда речь идёт о специализированном учреждении специфической направленности.

«Мы в Хосписе очень ценим людей — во всех отношениях. Большая часть нашего коллектива — опытные сотрудники, которые знают свою работу „от и до“, знают все аспекты, специфику. При этом остаются чуткими и не теряют с годами основу — милосердие. Но любому коллективу требуется обновление, чтобы появлялась энергия и не затягивала рутина. Поэтому рады, что в нашу команду приходят новые молодые специалисты», — пояснила директор Хосписа Винира Хамова.

Приходят и остаются — так говорят в Хосписе. Даже если изначально соискатель сомневается, что готов к специфике работы — поддержка команды развеивает все сомнения. Это подтверждает и то, что, например, сотрудники, которые уходят в длительный отпуск по уходу за ребёнком, возвращаются к своей работе. Так, три прекрасные дамы, которые познали радость материнства, вернулись в коллектив Хосписа.

В ведомстве напомнили, что работа с персоналом — важнейшая составляющая национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» региональной программы «Медицинские кадры».

#Политика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика