nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля, 05:41

Published 23 февраля, 05:41

Modified 4 марта, 04:25

Updated 4 марта, 04:25

Как тюменские врачи помогают детям с нарушениями речевого развития

Как тюменские врачи помогают детям с нарушениями речевого развития

23 февраля 2025, 05:41
Фото: Изображение Midjourney.
Нарушения речи у детей — одна из самых распространенных проблем в развитии детей. Как врачи помогают юным пациентам победить недуг, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Ведомство привело в пример работу тюменской поликлиники №12, где в отделении медицинской реабилитации ежегодно 200 детей с речевыми нарушениями проходят курс восстановительного лечения.

Программа реабилитации, которая проводится на базе поликлиники уже более пяти лет, за это время помогла 1124 детям. Основной возраст пациентов — от 3 до 6 лет, хотя в редких случаях в отделение реабилитации попадают дети двух лет или школьники.

«Три года — это возраст, когда можно точно диагностировать речевые нарушения и понять, как они влияют на коммуникативные навыки ребенка. Основная специализация отделения — работа с детьми, у которых ограничены речевые навыки. Однако нередко к нам обращаются и те, у кого речь развита, но не соответствует возрастным нормам», — пояснил заведующий отделением, врач физической и реабилитационной медицины, невролог, к. м. н. Виталий Фахретдинов.

Коммуникация — это не только речь. Это более широкое понятие, включающее в себя не только произношение звуков и использование слов, но и социальные навыки, понимание ситуации, умение интерпретировать речь собеседника. Речевые навыки — лишь часть этой сложной системы.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика