Как тюменские врачи помогают детям с нарушениями речевого развития

Posted 23 февраля, 05:41
Published 23 февраля, 05:41
Modified 4 марта, 04:25
Updated 4 марта, 04:25
Ведомство привело в пример работу тюменской поликлиники №12, где в отделении медицинской реабилитации ежегодно 200 детей с речевыми нарушениями проходят курс восстановительного лечения.
Программа реабилитации, которая проводится на базе поликлиники уже более пяти лет, за это время помогла 1124 детям. Основной возраст пациентов — от 3 до 6 лет, хотя в редких случаях в отделение реабилитации попадают дети двух лет или школьники.
«Три года — это возраст, когда можно точно диагностировать речевые нарушения и понять, как они влияют на коммуникативные навыки ребенка. Основная специализация отделения — работа с детьми, у которых ограничены речевые навыки. Однако нередко к нам обращаются и те, у кого речь развита, но не соответствует возрастным нормам», — пояснил заведующий отделением, врач физической и реабилитационной медицины, невролог, к. м. н. Виталий Фахретдинов.
Коммуникация — это не только речь. Это более широкое понятие, включающее в себя не только произношение звуков и использование слов, но и социальные навыки, понимание ситуации, умение интерпретировать речь собеседника. Речевые навыки — лишь часть этой сложной системы.