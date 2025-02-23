Итоги недели: взрыв на месторождении, массовые увольнения и «СпецоперацияЛед»

По словам специалисты по найму Кристины Коркиной, работодателям выгодно увольнение сотрудника по «собственному желанию». Ведь тогда не придется выплачивать пособия и компенсации. Кроме того, сотрудник может быть уволен в тот же день, без двухмесячного срока предупреждения. В-третьих, это безопаснее для компании. Если работник уходит «по собственному желанию», он не может оспорить увольнение в суде.