Итоги недели: взрыв на месторождении, массовые увольнения и «СпецоперацияЛед»

Posted 23 февраля, 12:23
Published 23 февраля, 12:23
Modified 23 февраля, 12:25
Updated 23 февраля, 12:25
В Тюменской области вечером 18 февраля произошел взрыв на Радонежском месторождении. В ходе проведения спускоподъемных работ, проводимых с нарушением требований охраны труда, произошел неконтролируемый выброс газа из ремонтируемой скважины с последующим возгоранием.
В результате инцидента травмы получили трое работников подрядной организации, двое из которых были госпитализированы в медицинское учреждение в Тюмени. Их состояние оценивается как различной степени тяжести. По факту произошедшего ЧП проводит проверку прокуратура Тюменской области.
Следователями СУ СК по Тюменской области возбуждено уголовное дело.
В последние месяцы в Тюмени участились случаи массовых увольнений. Компании, ссылаясь на экономические трудности, сокращают штаты, но далеко не всегда делают это законно. Вместо официального сокращения работодатели часто предлагают сотрудникам написать заявление об уходе «по собственному желанию».
По официальным данным, с марта в компаниях региона начнется новая волна сокращений. Предполагается, что под нее попадут около 400 человек. Однако уже сейчас сотрудники даже крупных компаний понимают, что реальная волна увольнений может быть куда мощнее, ведь значительную часть рабочих могут «убрать по тихому».
По словам специалисты по найму Кристины Коркиной, работодателям выгодно увольнение сотрудника по «собственному желанию». Ведь тогда не придется выплачивать пособия и компенсации. Кроме того, сотрудник может быть уволен в тот же день, без двухмесячного срока предупреждения. В-третьих, это безопаснее для компании. Если работник уходит «по собственному желанию», он не может оспорить увольнение в суде.
Такая практика выгодна компаниям, но крайне несправедлива по отношению к работникам. Юрист по трудовому праву Екатерина Носкова отмечает, что схема с принуждением к увольнению «по собственному желанию» — это классика. Однако свое рабочее место можно отстоять — для этого не стоит подписывать документы под давлением. Трудовой кодекс РФ чётко регулирует процедуру сокращения, и если работодатель её нарушает, можно обратиться в трудовую инспекцию или суд.
В Тюменской области растет число заболевших ОРВИ и гриппом. За последнюю неделю уровень заболеваемости увеличился на 3,4% по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Роспотребнадзора по Тюменской области.
В сезон гриппа или ОРВИ для приостановления занятий или ввода карантина на неделю в классе или группе должно отсутствовать 20% и более детей. По истечении недели срок карантина при необходимости может быть увеличен.
Заявку тюменских властей на включение мероприятий по очистке реки Тура в федеральный проект «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» в Росводресурсы отклонили во второй раз.
«Департамент планирует направить заявку о включении мероприятия по расчистке реки Туры (включая разработку ПСД) в перечень мероприятий федерального проекта „Вода России“ на 2026 год. Параметры заявки и область расчистки остаются прежними: протяженность расчистки — 5,02 километра. Стоимость работ по расчистке станет известна после разработки проектно-сметной документации на проведение работ», — пояснили в инфоцентре.
Между тем, уже третий год подряд уровень воды в реке стабильно падает, превращая некогда полноводную артерию региона в мелководный поток с обнажёнными отмелями и пересохшими притоками.
Гидрологи и климатологи отмечают, что основная причина обмеления кроется в изменении климатических условий региона. По словам гидролога Андрея Расаева, осадков, выпавших этой зимой, может не хватить, чтобы естественным восполнить объемы реки.
«Мы видим четкую тенденцию к потеплению климата. Недостаток снега зимой приводит к слабым паводкам весной, что критично для рек с сезонным питанием, таких как Тура. Если в прошлом году при хороших снеговых запасах река все равно опускалась до критических остаток, то в 2025 году нас ждет непростое время», — поясняет эксперт.
Кроме того, свою роль играют антропогенные факторы. Интенсивное строительство, вырубка прибрежных лесов и нерациональное использование водных ресурсов промышленными предприятиями наносят ощутимый вред экосистеме реки. Если ситуация не изменится, уже в ближайшие годы Тура может превратиться в сезонный ручей, способный обеспечивать водой лишь малую часть потребностей региона. Это приведёт к ухудшению качества жизни местных жителей и росту социального напряжения.
23 февраля тюменская набережная превратилась в настоящую арену адреналина и драйва! Фестиваль «Спецоперация Лед» собрал тысячи зрителей, жаждущих увидеть нечто особенное: ревущие моторы, заносы на льду, прыжки парашютистов и даже зависающий над Турой вертолёт Ми-8!
Одним из самых долгожданных событий фестиваля стали заезды силовиков и профессиональных гонщиков по уникальной раллийной трассе. В этом году организаторы подготовили настоящее испытание: лёд на Туре, покрытый тонким слоем снега, превратился в скользкий каток, где каждый поворот требовал филигранного мастерства. Машины не просто летели по треку — они скользили, взмывали снежными вихрями и едва удерживали траекторию.
Помимо показательных выступлений состоялись соревнования на скорость между командами ГАИ, УМВД, Росрыболовства, УФСиН и других ведомств, показательные выступление парашютистов, участников СВО.
Любители военной техники не остались в стороне от этого мероприятия. На набережной развернулась выставка техники, подготовленная ТВВИКУ. Здесь были представлены БТР, «Тайфун», инженерные боеприпасы и миноискатели — всё это можно было не только увидеть, но и потрогать.
Отдельной зоной стала ретро-выставка автомобилей. На ней можно было увидеть «Виллис» 1943 года, «Москвич 400» 1949 года, легендарный «ГАЗ-67», «ЗИМ-12», «ГАЗ М20 Победа» и броневик БА-64.