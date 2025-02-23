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Posted 23 февраля, 11:38

Published 23 февраля, 11:38

Modified 23 февраля, 12:28

Updated 23 февраля, 12:28

Эксперты составили индекс блина. В Тюмени порция обойдется в 125 рублей

Эксперты составили индекс блина. В Тюмени порция обойдется в 125 рублей

23 февраля 2025, 11:38
Фото: 1MI.
В преддверии Масленицы в России обновили «индекс блина». В тг-канале «Чек индекс» подсчитали, что в среднем за год этот показатель увеличился на 5% — в среднем стоимость набора продуктов для приготовления традиционных блинчиков составила 142 рубля.

«Наш Город» выяснил, сколько придется потратить тюменцам на покупку продуктов для приготовления блинов.

За основу возьмем традиционный рецепт: молоко (500 мл), два яйца, стакан пшеничной муки (200 г), масло подсолнечное (3 столовые ложки), сахар (1 столовая ложка), соль (½ чайной ложки).

«Индекс блинов» по данным Росстата:

  • 500 мл молока 60 рублей
  • 2 яйца 22 рубля
  • 3 столовые ложки растительного масла 7 рублей
  • 20 г сахара 2 рубля
  • 200 г муки 11 рублей
  • 3 г соли (копейки не учитываем)

Итого: 102 рубля.

«Идекс блинов» в офлайн-магазинах:

  • 500 мл молока 70 рублей
  • 2 яйца 28 рублей
  • 3 столовые ложки растительного масла 10 рублей
  • 20 г сахара 2 рубля
  • 200 г муки 15 рублей
  • 3 г соли (копейки не учитываем)

Итого: 125 рублей.

Отметим, в этом году Масленицу в России будут отмечать с 24 февраля по 2 марта. Сразу же после Прощеного воскресенья и Масленицы в понедельник, 3 марта, у православных верующих начинается 40-дневный Великий пост. В 2025 году он продлится до 19 апреля. 20 апреля будут праздновать Светлое Христово Воскресение.

Стоимость сахара в Тюмени взлетела на 40%
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подорожали с начала года куриные яйца, молоко и сахар. Рост цен составил от 2 до 4,7%.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Масленица#Блины
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