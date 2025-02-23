Эксперты составили индекс блина. В Тюмени порция обойдется в 125 рублей

Отметим, в этом году Масленицу в России будут отмечать с 24 февраля по 2 марта. Сразу же после Прощеного воскресенья и Масленицы в понедельник, 3 марта, у православных верующих начинается 40-дневный Великий пост. В 2025 году он продлится до 19 апреля. 20 апреля будут праздновать Светлое Христово Воскресение.