Эксперты составили индекс блина. В Тюмени порция обойдется в 125 рублей

Posted 23 февраля, 11:38
Published 23 февраля, 11:38
Modified 23 февраля, 12:28
Updated 23 февраля, 12:28
«Наш Город» выяснил, сколько придется потратить тюменцам на покупку продуктов для приготовления блинов.
За основу возьмем традиционный рецепт: молоко (500 мл), два яйца, стакан пшеничной муки (200 г), масло подсолнечное (3 столовые ложки), сахар (1 столовая ложка), соль (½ чайной ложки).
«Индекс блинов» по данным Росстата:
Итого: 102 рубля.
«Идекс блинов» в офлайн-магазинах:
Итого: 125 рублей.
Отметим, в этом году Масленицу в России будут отмечать с 24 февраля по 2 марта. Сразу же после Прощеного воскресенья и Масленицы в понедельник, 3 марта, у православных верующих начинается 40-дневный Великий пост. В 2025 году он продлится до 19 апреля. 20 апреля будут праздновать Светлое Христово Воскресение.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подорожали с начала года куриные яйца, молоко и сахар. Рост цен составил от 2 до 4,7%.