Дмитрий Артюхов дал старт программе «Герои Ямала»

Обучение будет проходить в течение года в очном формате. За этот период участники освоят четыре образовательных модуля, изучат структуры госуправления, инструменты бюджетного планирования, а также познакомятся с лучшими управленческими практиками. Кроме того, запланированы стажировки в правительстве округа, Законодательном Собрании, администрациях муниципальных образований и подведомственных учреждениях. Сопровождать участников в программе будут персональные наставники из числа ключевых руководителей региона.