Дмитрий Артюхов дал старт программе «Герои Ямала»

Posted 23 февраля, 12:22
Published 23 февраля, 12:22
Modified 23 февраля, 12:27
Updated 23 февраля, 12:27
В Ямало-Ненецком автономном округе стартовал прием заявок на программу «Герои Ямала». Она ориентирована на участников и ветеранов СВО с высшим или средним профессиональным образованием. Пройдя обучение, военнослужащие смогут занять вакантные должности в органах власти, муниципальных учреждениях и на предприятиях региона.
Чтобы стать участником программы, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте героиямала.рф, заполнить анкету и подготовить эссе до 31 марта. После этого бойцам предстоит пройти оценку управленческих компетенций. Имена кандидатов, прошедших отбор, будут объявлены до 1 июля.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что навыки и умения участников СВО помогут региону расти и развиваться.
Как отметил президент, военнослужащие спецоперации — опора государства. Их участие в воспитании молодежи, общественной деятельности, в государственном и муниципальном управлении укрепит связь поколений и обеспечит преемственность ценностей. Пусть эта программа станет мостом между воинской доблестью и мирными достижениями, а Ямал — примером того, как регион растит героев, — подчеркнул глава округа.
Обучение будет проходить в течение года в очном формате. За этот период участники освоят четыре образовательных модуля, изучат структуры госуправления, инструменты бюджетного планирования, а также познакомятся с лучшими управленческими практиками. Кроме того, запланированы стажировки в правительстве округа, Законодательном Собрании, администрациях муниципальных образований и подведомственных учреждениях. Сопровождать участников в программе будут персональные наставники из числа ключевых руководителей региона.
Для тех, кто сегодня находится в зоне спецоперации, предусмотрены особые сроки и порядок прохождения отборочного этапа. Они будут зачислены в резерв и смогут принять участие в образовательной программе после возвращения домой.
Программа «Герои Ямала» — долгосрочный проект. Он будет продолжен и в следующем году, чтобы те бойцы, которые сейчас на передовой, смогли принять в нем участие после возвращения домой. Наставники помогут участникам адаптироваться к учебному процессу. А члены Общественного совета проекта проконтролируют надлежащую реализацию процесса обучения, — пояснила председатель Общественного совета, руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» по ЯНАО Наталья Казановская.
Добавим, программа «Герои Ямала» является продолжением проекта профпереподготовки для ветеранов спецоперации «Время героев», запущенного в 2024 году по инициативе президента РФ Владимира Путина.