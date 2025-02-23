Более 100 тысяч тюменцев вошли в список невыездных из-за долгов

Согласно федеральному закону № 229 «Об исполнительном производстве», временные ограничения на выезд должника за пределы России накладываются при неисполнении гражданином обязательства, наложенного судом и если сумма взыскания превышает 10 тысяч рублей. Применяется такая мера при условии неисполнения требований должником в пятидневный срок с момента надлежащего уведомления о возбуждении производства.