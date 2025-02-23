Более 100 тысяч тюменцев вошли в список невыездных из-за долгов

Posted 23 февраля, 05:49
Published 23 февраля, 05:49
Modified 23 февраля, 05:54
Updated 23 февраля, 05:54
По данным ведомства, в 2023 году невыездными были признаны 121 тысяча человек, пишет РБК Тюмень.
Согласно федеральному закону № 229 «Об исполнительном производстве», временные ограничения на выезд должника за пределы России накладываются при неисполнении гражданином обязательства, наложенного судом и если сумма взыскания превышает 10 тысяч рублей. Применяется такая мера при условии неисполнения требований должником в пятидневный срок с момента надлежащего уведомления о возбуждении производства.
Заметим, что оплата долгов в аэропорту не является гарантией того, что запрет будет мгновенно снят — данная процедура занимает не менее 10 рабочих дней.
Ранее «Наш город» писал, что тюменская компания «Металлстройторг», связанная с холдингом «Арсиб», избежала банкротства за накопившиеся долги перед налоговой службой. Решение о прекращении производства по делу принял Арбитражный суд Тюменской области.