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Posted 23 февраля, 05:16

Published 23 февраля, 05:16

Modified 23 февраля, 05:28

Updated 23 февраля, 05:28

Жительница Тюмени обвинила сотрудников детского сада в халатности

4 сломанных зуба и 10 швов: тюменка обвинила сотрудников детсада в халатности

23 февраля 2025, 05:16
Фото: 1MI.

Жительница Тюмени обвинила сотрудников детского сада в халатности

Сюжет
Дети
По словам горожанки, по вине работников дошкольного учреждения №79/к.3 ее ребенок во время прогулки получил серьезную травму. А именно — рвано-ушибленную рану нижней губы и слизистой нижней губы и 4 сломанных зуба (2 молочных и 2 постоянных).
«Медицинский работник детского сада не оказала помощи ребенку. Скорую помощь никто не вызывал — мне пришлось делать это самостоятельно. А, между тем, в больнице моему ребенку наложили около 10 швов на внутреннюю и внешнюю губу. Администрация детского сада в лице заведующей со мной не связалась с целью узнать о состоянии здоровья ребёнка», — возмутилась девушка в сообществе «ЧС Тюмень».
Фото: ЧС Тюмень

В комментариях под опубликованным постом часть тюменцев заступилась за воспитателя. Горожане отметили, что невозможно уследить за 20-30 детьми на прогулки — ведь каждого из них не будешь водить за ручку.

«Когда ваш ребенок падал, воспитатель должен был сделать сальтуху и лечь под него? Вы себе как представляете „надлежащий“ присмотр? Перестаньте, пожалуйста, жить в иллюзиях. Ужасно жаль в этот момент воспитателей. Поражаюсь, как при всем давлении на них, они продолжают работать. Это самая неблагодарная работа», — посетовала Александра К.
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«Ваш ребёнок поранился по случайности. Все виноваты, кроме него, странные родители», — отметил Ралиф А.

Другая часть тюменцев подчеркнула, что в детском саду ответственность за безопасность ребёнка несет администрация дошкольного учреждения и непосредственно воспитатель. И если воспитатель не уследила, и ребёнок травмировался, сад несет от дисциплинарной до уголовной ответственности по закону.

«Воспитатель должна следить за каждым ребенком! Это ее обязаность и работа! Если, она не справляется со своей обязанностью, то пусть сидит дома. Ребенок травмировался на территории детского сада, а значит это вина администрации детского сада и самого воспитателя», — подчеркнула Снежана К.
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«Носились, наверное, как кони, пока один не упал и не расшибся. Наверняка, сто раз делали замечания. А теперь все виноваты», — отметила Татьяна П.

Произошедшим 20 февраля этого года инцидентом в детском саду с № 79 уже заинтересовались в департаменте образования Тюмени. Как пояснили в администрации города, в ближайшее время в дошкольном учреждении будет проведена внеплановая проверка.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске сотрудникам детского сада предъявили обвинение по статье УК РФ «Халатность». По данным следствия, по вине работников детсада погибла четырехлетняя девочка. Ребенок скончался от менингококковой инфекции.

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