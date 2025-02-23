4 сломанных зуба и 10 швов: тюменка обвинила сотрудников детсада в халатности

Posted 23 февраля, 05:16
Published 23 февраля, 05:16
Modified 23 февраля, 05:28
Updated 23 февраля, 05:28
«Медицинский работник детского сада не оказала помощи ребенку. Скорую помощь никто не вызывал — мне пришлось делать это самостоятельно. А, между тем, в больнице моему ребенку наложили около 10 швов на внутреннюю и внешнюю губу. Администрация детского сада в лице заведующей со мной не связалась с целью узнать о состоянии здоровья ребёнка», — возмутилась девушка в сообществе «ЧС Тюмень».
В комментариях под опубликованным постом часть тюменцев заступилась за воспитателя. Горожане отметили, что невозможно уследить за 20-30 детьми на прогулки — ведь каждого из них не будешь водить за ручку.
«Когда ваш ребенок падал, воспитатель должен был сделать сальтуху и лечь под него? Вы себе как представляете „надлежащий“ присмотр? Перестаньте, пожалуйста, жить в иллюзиях. Ужасно жаль в этот момент воспитателей. Поражаюсь, как при всем давлении на них, они продолжают работать. Это самая неблагодарная работа», — посетовала Александра К.
«Ваш ребёнок поранился по случайности. Все виноваты, кроме него, странные родители», — отметил Ралиф А.
Другая часть тюменцев подчеркнула, что в детском саду ответственность за безопасность ребёнка несет администрация дошкольного учреждения и непосредственно воспитатель. И если воспитатель не уследила, и ребёнок травмировался, сад несет от дисциплинарной до уголовной ответственности по закону.
«Воспитатель должна следить за каждым ребенком! Это ее обязаность и работа! Если, она не справляется со своей обязанностью, то пусть сидит дома. Ребенок травмировался на территории детского сада, а значит это вина администрации детского сада и самого воспитателя», — подчеркнула Снежана К.
«Носились, наверное, как кони, пока один не упал и не расшибся. Наверняка, сто раз делали замечания. А теперь все виноваты», — отметила Татьяна П.
Произошедшим 20 февраля этого года инцидентом в детском саду с № 79 уже заинтересовались в департаменте образования Тюмени. Как пояснили в администрации города, в ближайшее время в дошкольном учреждении будет проведена внеплановая проверка.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске сотрудникам детского сада предъявили обвинение по статье УК РФ «Халатность». По данным следствия, по вине работников детсада погибла четырехлетняя девочка. Ребенок скончался от менингококковой инфекции.