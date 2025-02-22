Юным и взрослым тюменцам доступны бесплатные ИТ-курсы и конкурсы

Дети от 6 лет могут заявить о себе как о будущих ученых и популяризаторов науки с помощью конкурса «Знаешь? Научи!». Для участия в конкурсе необходимо записать трехминутное научно-популярное видео и опубликовать его на платформе Атомариум.