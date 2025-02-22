Юным и взрослым тюменцам доступны бесплатные ИТ-курсы и конкурсы

Posted 22 февраля, 04:12
Published 22 февраля, 04:12
Modified 3 марта, 20:51
Updated 3 марта, 20:51
Дети от 6 лет могут заявить о себе как о будущих ученых и популяризаторов науки с помощью конкурса «Знаешь? Научи!». Для участия в конкурсе необходимо записать трехминутное научно-популярное видео и опубликовать его на платформе Атомариум.
Регистрация участников и загрузка работ продлится до 1 марта 2025 года. Номинации, в которых можно принять участие: «Электродвижение», «Авиация будущего», «Космос», «Полимеры, „Дыхание — жизнь“.
Школьники с 8 по 11 классы и студенты СПО могут пройти курс «Мастерская искусственного интеллекта: от идеи до личного проекта» от MAXIMUM Education. Здесь можно получить:
Также участникам будут доступны практические занятия по работе с ИИ-инструментами.
Жители от 18 лет могут записаться на курсы тюменской Школы программирования по различным направлениям. Ближайший по времени записи курс — «Python-программирование». Ознакомиться со всеми доступными вариантами можно на сайте.
Также школьники от 7 лет могут стать участниками нового сезона конкурса «Кубок РТК: Тюмень». Подробности по ссылке.
Напомним, что региональный проект «Кадры для цифровой экономики» реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ», который завершается в 2024 году. В 2025 году на территории Тюменской области в рамках национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства» реализуется новый проект «Кадры для цифровой трансформации».