Врачи тюменского «Нефтяника» ежегодно выполняют от 170 операций на желчных протоках

Так, недавно специалисты отделения эндоскопии избавили пациента от камня в желчном пузыре. Мужчина поступил в клинику с сильными болями в правом подреберье и с признаками механической желтухи. Однако, обнаруженный камень в общем желчном протоке размером 1,5×1,0 см невозможно было удалить сразу — мешали низкая свертываемость крови и язва двенадцатиперстной кишки.

Было принято решение оперировать в два этапа. На первом этапе пациенту был установлен стент диаметром около 1,5 мм, чтобы обеспечить отток желчи. К следующему этапу врачи смогли приступит через три недели, когда у пациента восстановилась свертываемость крови. Хирурги убрали стент, расширили соустье специальным баллоном и благополучно извлекли камень. Операция прошла без осложнений.