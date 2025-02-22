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Posted 22 февраля, 12:23

Published 22 февраля, 12:23

Modified 4 марта, 09:19

Updated 4 марта, 09:19

Врачи тюменского «Нефтяника» ежегодно выполняют от 170 операций на желчных протоках

Врачи тюменского «Нефтяника» ежегодно выполняют от 170 операций на желчных протоках

22 февраля 2025, 12:23
Фото: 1MI.
В клинике «Нефтяник» ежегодно проводится от 170 до 220 эндобилиарных вмешательств на желчных протоках. Эффективность такого лечения достигает 90 процентов, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.
Фото: сайт правительства ТО

Так, недавно специалисты отделения эндоскопии избавили пациента от камня в желчном пузыре. Мужчина поступил в клинику с сильными болями в правом подреберье и с признаками механической желтухи. Однако, обнаруженный камень в общем желчном протоке размером 1,5×1,0 см невозможно было удалить сразу — мешали низкая свертываемость крови и язва двенадцатиперстной кишки.
Было принято решение оперировать в два этапа. На первом этапе пациенту был установлен стент диаметром около 1,5 мм, чтобы обеспечить отток желчи. К следующему этапу врачи смогли приступит через три недели, когда у пациента восстановилась свертываемость крови. Хирурги убрали стент, расширили соустье специальным баллоном и благополучно извлекли камень. Операция прошла без осложнений.

«В нашем отделении применяются практически все современные эндоскопические методики лечения камней в желчных протоках, в том числе механическая и электрогидравлическая литотрипсия (разрушение) под визуальным контролем специального аппарата Spy GlassDSII, позволяющего осматривать непосредственно желчные протоки», — пояснила завотделением эндоскопии Галина Петухова.

Отметим, одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. Для выполнения этой цели из областного бюджета ежегодно выделяются миллиарды рублей. На сегодня все медицинские организации Тюменской области оснащены современным и высокотехнологичным оборудованием, необходимым для оказания помощи пациентам, в том числе в экстренных и особо сложных случаях. Благодаря этому жители Тюмени и области могут получить помощь по месту проживания, не выезжая в другие регионы, а профессионализм и мастерство тюменских врачей подтверждаются практически каждый день.

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