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Posted 22 февраля, 06:30

Published 22 февраля, 06:30

Modified 4 марта, 01:51

Updated 4 марта, 01:51

Важно знать: как тюменские дети могут использовать аккаунт в электронной школе

Важно знать: как тюменские дети могут использовать аккаунт в электронной школе

22 февраля 2025, 06:30
Фото: Изображение Midjourney.
Осенью 2024 года в Тюменской области запустили новую платформу «Электронная школа». На сегодня в ней уже зарегистрировано свыше 250 пользователей. Кроме домашних заданий в сервисе есть несколько полезных функций, о которых рассказал департамент информатизации региона.

Для работы на смартфонах родителям необходимо скачать и установить мобильное приложение «Моя школа. Дневник»:

  • RuStore
  • App Store
  • AppGallery
  • GooglePlay

При возникновении трудностей с авторизацией, входом и работой новой платформы, нужно написать в техподдержку правительства Тюменской области.

Для школьников доступны дистанционные учебники компаний-партнеров, лидеров в области разработки современных образовательных материалов: MODUM LAB, 1С, «Визекс Инфо», «МЭШ.Информатика», «Цифровой учебник» (Визекс/Просвещение), НЭБ «Свет», Библиотека «Моя школа» (ЦОС).

Например, ребенок может самостоятельно пройти темы уроков по математике, алгебре, геометрии и другим направлениям. Также детям доступны интерактивные тренажеры и тесты по различным предметам проекта «Облако знаний». Расширить свои знания по литературе школьники могут с помощью электронной библиотеки, где собраны материалы по литературе для учеников с 1 по 11 классы. На уроках географии можно использовать «Цифровой школьный атлас» для изучения карт, их отдельных частей, а также навыки поиска и анализа нужной информации.

Кроме того, ученикам доступны тесты по всем предметам для самопроверки, лекции экспертов и виртуальные лаборатории.

Преимущества «Электронной школы»:

  • Круглосуточный доступ к расписанию, домашним заданиям и оценкам.

  • Доступ в профиль с любого устройства.

  • Информация о питании.

  • Просмотр рейтинга ученика.

  • Уведомления о важных событиях.

  • Просмотр комментариев учителя.

  • Отслеживание тем занятий.

  • Подборки образовательных материалов.

  • Рекомендации по материалам для изучения и т. д.

Ознакомиться с инструкциями по работе в «Электронной школе» можно по ссылке.

Напомним, в 2024-2025 учебному году в образовательные учреждения региона зачислены около 25,5 тысяч первоклассников. Всего в области зарегистрировано 257 тысяч школьников.

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