Важно знать: как тюменские дети могут использовать аккаунт в электронной школе

Posted 22 февраля, 06:30
Published 22 февраля, 06:30
Modified 4 марта, 01:51
Updated 4 марта, 01:51
Для работы на смартфонах родителям необходимо скачать и установить мобильное приложение «Моя школа. Дневник»:
При возникновении трудностей с авторизацией, входом и работой новой платформы, нужно написать в техподдержку правительства Тюменской области.
Для школьников доступны дистанционные учебники компаний-партнеров, лидеров в области разработки современных образовательных материалов: MODUM LAB, 1С, «Визекс Инфо», «МЭШ.Информатика», «Цифровой учебник» (Визекс/Просвещение), НЭБ «Свет», Библиотека «Моя школа» (ЦОС).
Например, ребенок может самостоятельно пройти темы уроков по математике, алгебре, геометрии и другим направлениям. Также детям доступны интерактивные тренажеры и тесты по различным предметам проекта «Облако знаний». Расширить свои знания по литературе школьники могут с помощью электронной библиотеки, где собраны материалы по литературе для учеников с 1 по 11 классы. На уроках географии можно использовать «Цифровой школьный атлас» для изучения карт, их отдельных частей, а также навыки поиска и анализа нужной информации.
Кроме того, ученикам доступны тесты по всем предметам для самопроверки, лекции экспертов и виртуальные лаборатории.
Преимущества «Электронной школы»:
Круглосуточный доступ к расписанию, домашним заданиям и оценкам.
Доступ в профиль с любого устройства.
Информация о питании.
Просмотр рейтинга ученика.
Уведомления о важных событиях.
Просмотр комментариев учителя.
Отслеживание тем занятий.
Подборки образовательных материалов.
Рекомендации по материалам для изучения и т. д.
Ознакомиться с инструкциями по работе в «Электронной школе» можно по ссылке.
Напомним, в 2024-2025 учебному году в образовательные учреждения региона зачислены около 25,5 тысяч первоклассников. Всего в области зарегистрировано 257 тысяч школьников.