Важно знать: как тюменские дети могут использовать аккаунт в электронной школе

Например, ребенок может самостоятельно пройти темы уроков по математике, алгебре, геометрии и другим направлениям. Также детям доступны интерактивные тренажеры и тесты по различным предметам проекта «Облако знаний». Расширить свои знания по литературе школьники могут с помощью электронной библиотеки, где собраны материалы по литературе для учеников с 1 по 11 классы. На уроках географии можно использовать «Цифровой школьный атлас» для изучения карт, их отдельных частей, а также навыки поиска и анализа нужной информации.