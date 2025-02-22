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Posted 22 февраля, 03:55

Published 22 февраля, 03:55

Modified 22 февраля, 03:57

Updated 22 февраля, 03:57

В Тюмени сегодня похолодает до -28

В Тюмени сегодня похолодает до -28

22 февраля 2025, 03:55
Фото: 1MI.
Переменная облачность, ветер 2-7 м/с ожидаются на юге Тюменской области в субботу, 22 февраля. Днем температура воздуха составит -6…-11, в ночные часы -23…-28, при натекании облачности до -18.

В Тюмени 22 февраля метеорологи обещают облачную с прояснениями погоду. Утром температура воздуха составит -22…-16, к полудню потеплеет до -8, в вечерние часы термометры покажут -21…-17. Ветер будет дуть со скоростью до 1 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:49 закат в 17:53, продолжительность дня 10 часов 4 минуты.

В Тобольске 22 февраля метеорологи прогнозируют малооблачную погоду. Утром ожидается -24…-18, днем потеплеет до -15…-11, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -19…-24. Ветер будет дуть со скоростью до 2,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:41, закат в 17:39, продолжительность дня 9 часов 58 минут.

В Ишиме 22 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы термометры покажут -26…-17, днем до -14…-10, в темное время суток ожидается до -23…-20. Ветер будет дуть со скоростью до 1,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:31 закат в 17:39 продолжительность дня 10 часов 8 минут.

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