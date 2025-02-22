В Тюмени сегодня похолодает до -28

Posted 22 февраля, 03:55
Published 22 февраля, 03:55
Modified 22 февраля, 03:57
Updated 22 февраля, 03:57
В Тюмени 22 февраля метеорологи обещают облачную с прояснениями погоду. Утром температура воздуха составит -22…-16, к полудню потеплеет до -8, в вечерние часы термометры покажут -21…-17. Ветер будет дуть со скоростью до 1 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:49 закат в 17:53, продолжительность дня 10 часов 4 минуты.
В Тобольске 22 февраля метеорологи прогнозируют малооблачную погоду. Утром ожидается -24…-18, днем потеплеет до -15…-11, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -19…-24. Ветер будет дуть со скоростью до 2,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:41, закат в 17:39, продолжительность дня 9 часов 58 минут.
В Ишиме 22 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние часы термометры покажут -26…-17, днем до -14…-10, в темное время суток ожидается до -23…-20. Ветер будет дуть со скоростью до 1,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:31 закат в 17:39 продолжительность дня 10 часов 8 минут.