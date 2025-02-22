В Тюмени проходит турнир по армейскому рукопашному бою на Кубок губернатора

В Тюменской области в рамках нацпроекта «Демография» активно реализуется федеральный проект «Спорт — норма жизни» и региональная госпрограмма развития физкультуры и спорта». В регионе планомерно ведется работа по созданию и обновлению необходимой инфраструктуры как для любителей спорта, так и профессионалов. Одна из задач в деятельности регионального правительства создавать одинаково достойные условия и возможности для спортсменов и физкультурников в каждом городе и районе Тюменской области.