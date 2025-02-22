В Тюмени проходит турнир по армейскому рукопашному бою на Кубок губернатора

Posted 22 февраля, 11:23
Published 22 февраля, 11:23
Modified 4 марта, 02:57
Updated 4 марта, 02:57
Турнир открыл заместитель губернатора Алексей Райдер. Он напомнил, что проведение турнира инициировано участниками и ветеранами специальной военной операции, представителями военно-патриотического клуба «Честь и достоинство „Медведь“».
«Очень символично, что в Год героев, объявленный в нашем регионе, мы проводим первый турнир на Кубок Губернатора Тюменской области по армейскому рукопашному бою. В будущем он будет набирать обороты, так как мы сделали его открытым. Уверен, в этих состязаниях будут принимать участие и спортсмены из других субъектов страны», — отметил директор депспорта ТО Евгений Хромин.
В Тюменской области в рамках нацпроекта «Демография» активно реализуется федеральный проект «Спорт — норма жизни» и региональная госпрограмма развития физкультуры и спорта». В регионе планомерно ведется работа по созданию и обновлению необходимой инфраструктуры как для любителей спорта, так и профессионалов. Одна из задач в деятельности регионального правительства создавать одинаково достойные условия и возможности для спортсменов и физкультурников в каждом городе и районе Тюменской области.