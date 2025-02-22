В Москве завершился Форум будущих технологий

Posted 22 февраля, 16:26
Published 22 февраля, 16:26
Modified 22 февраля, 16:26
Updated 22 февраля, 16:26
Форум стал площадкой для встречи ученых, предпринимателей и представителей власти. Участники обсудили ряд стратегических целей развития отрасли новых материалов и химии как важнейшей составляющей инновационной экономики на длительный период. Об этом пишет сайт muksun.fm.
Первый зампред Правительства РФ, сопредседатель оргкомитета Форума будущих технологий Денис Мантуров подчеркнул, что для развития инновационных направлений необходима собственная, независимая материальная база, включающая сырье, технологические решения и бизнес-процессы. Отрасль новых материалов и химии обеспечивает российскую экономику сплавами, композитами, полимерами, базовыми веществами и высокотехнологичными материалами, и поэтому именно эта отрасль должна быть инновационной в первую очередь.
Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Форума будущих технологий Антон Кобяков сообщил, что событие привлекло более 1,7 тысячи участников из России и 37 иностранных государств, включая свыше 350 представителей российского и зарубежного бизнеса.
Деловая программа мероприятия была разделена на четыре тематических блока. В рамках ее проведения состоялось 37 сессий, в которых приняли участие 230 спикеров и модераторов. Специалисты представили возможные решения, которые, по их мнению, могут ускорить внедрение передовых материалов и обеспечить технологическую независимость Российской Федерации. Ключевым вопросом на форуме стала подготовка компетентных специалистов для отрасли новых материалов и химии.
В ходе панельных сессий прошло несколько дискуссий, на которых рассматривались вопросы международного сотрудничества и реализации совместных инициатив. Участники обсудили способы сохранения технологического суверенитета при одновременном развитии партнерских отношений с иностранными партнерами.
В рамках форума была проведена выставка перспективных разработок, где ведущие российские компании и научные центры продемонстрировали успехи высокотехнологичных предприятий и производств.
На мероприятии было подписано несколько договоров о сотрудничестве. Информационную поддержку форуму оказывал медиахолдинг 1MI.