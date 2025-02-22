В Москве завершился Форум будущих технологий

Деловая программа мероприятия была разделена на четыре тематических блока. В рамках ее проведения состоялось 37 сессий, в которых приняли участие 230 спикеров и модераторов. Специалисты представили возможные решения, которые, по их мнению, могут ускорить внедрение передовых материалов и обеспечить технологическую независимость Российской Федерации. Ключевым вопросом на форуме стала подготовка компетентных специалистов для отрасли новых материалов и химии.