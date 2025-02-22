Умные светофоры на 30% увеличили пропускную способность на тюменских трассах

Posted 22 февраля, 07:26
Published 22 февраля, 07:26
Modified 4 марта, 02:02
Updated 4 марта, 02:02
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Тюменской агломерации были закуплены и установлены 9 светофоров и 36 камер видеонаблюдения. «Умная» настройка позволяет в автоматическом режиме следить за дорожной обстановкой. ИТС самостоятельно определяет и регулирует интенсивность автомобильного потока. «Информацию о потоках дают видеокамеры, установленные на светофорном объекте. Там, где загруженность больше, камера подает светофору сигнал и увеличивает длительность зеленой фазы. Система также определяет категорию транспорта. Сколько автобусов, сколько грузовых машин, сколько легковых машин прошло по участку. Таким образом, вся эта информация автоматические попадает в Управления автомобильных дорог», — пояснил генеральный директор компании подрядчика Александр Булдаков. Кроме того, система ИТС позволяет определить насколько изменилось качество разметки. А также следит за тем, убрали вовремя снег или нет.
Отметим, что программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры. Внедрение умных светофоров в Тюменской агломерации продолжится и дальше, но в рамках уже преемника национального проекта «Инфраструктура для жизни».