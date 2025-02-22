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Posted 22 февраля, 08:45

Published 22 февраля, 08:45

Modified 4 марта, 02:27

Updated 4 марта, 02:27

Участником проекта «Боевой кадровый резерв» стал танкист с позывным «Тюмень»

Участником проекта «Боевой кадровый резерв» стал танкист с позывным «Тюмень»

22 февраля 2025, 08:45
Фото: 1MI.
С 17 июня стартует серия онлайн-хакатонов Школы программирования Тюменской области. Участие в нем примут не только ученики и выпускники Школы, но и IT-специалисты любого профиля и уровня из Тюменской и Оренбургской областей, сообщает пресс-служба регионального депцифры.
Фото: @moiposelok. Информцентр правительства ТО/телеграм

В студенческие годы Дмитрий взял академический отпуск и ушёл в армию. После срочной службы в танковых войсках понял подписал первый контракт и продолжал служить в армии на добровольных началах с 2016 года. В феврале 2022-го его отправили на спецоперацию.

Военнослужащий сейчас находится в отпуске, в котором успевает поучаствовать в патриотических мероприятиях в родном Голышманово. С самого начала специальной военной операции Дмитрия отправили на линию соприкосновения. Сейчас он командир танкового экипажа.

«Мой экипаж работает на танке Т-72Б3М — одном из самых „грозных“. Наш танк способен быстро и точно реагировать на изменения на поле боя. Задачи у нас разные. Часто работаем в закрытой огневой позиции, где мы можем дежу­рить сутками: один экипаж — 24 часа. Потом он уходит отдыхать на двое суток. Находясь там, мы должны быть в постоян­ной боевой готовности, танк может работать неделю, практически не переставая», — цитирует агентство бойца.

У Дмитрия среднее профессиональное юридическое образование, планирует получить высшее. Он подал заявку для участия в региональном проекте «Боевой кадровый резерв Тюменской области», который курирует Губернатор Тюменской области Александр Моор.

Заявку на проект участники и ветераны СВО могут направить до 30 марта.

Отметим, в Тюменской области широко действует система мер поддержки для участников специальной военной операции, а также членов их семей. Кроме федеральных льгот, регион ввёл для них собственные. К примеру, тюменцы, вернувшиеся с СВО имеют право получить субсидию на строительство или получение жилья за счет регионального бюджета. Также они в случае затруднения с поиском работу могут воспользоваться услугами индивидуального карьерного консультанта.

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