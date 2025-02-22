Участником проекта «Боевой кадровый резерв» стал танкист с позывным «Тюмень»

Posted 22 февраля, 08:45
Published 22 февраля, 08:45
Modified 4 марта, 02:27
Updated 4 марта, 02:27
В студенческие годы Дмитрий взял академический отпуск и ушёл в армию. После срочной службы в танковых войсках понял подписал первый контракт и продолжал служить в армии на добровольных началах с 2016 года. В феврале 2022-го его отправили на спецоперацию.
Военнослужащий сейчас находится в отпуске, в котором успевает поучаствовать в патриотических мероприятиях в родном Голышманово. С самого начала специальной военной операции Дмитрия отправили на линию соприкосновения. Сейчас он командир танкового экипажа.
«Мой экипаж работает на танке Т-72Б3М — одном из самых „грозных“. Наш танк способен быстро и точно реагировать на изменения на поле боя. Задачи у нас разные. Часто работаем в закрытой огневой позиции, где мы можем дежурить сутками: один экипаж — 24 часа. Потом он уходит отдыхать на двое суток. Находясь там, мы должны быть в постоянной боевой готовности, танк может работать неделю, практически не переставая», — цитирует агентство бойца.
У Дмитрия среднее профессиональное юридическое образование, планирует получить высшее. Он подал заявку для участия в региональном проекте «Боевой кадровый резерв Тюменской области», который курирует Губернатор Тюменской области Александр Моор.
Заявку на проект участники и ветераны СВО могут направить до 30 марта.
Отметим, в Тюменской области широко действует система мер поддержки для участников специальной военной операции, а также членов их семей. Кроме федеральных льгот, регион ввёл для них собственные. К примеру, тюменцы, вернувшиеся с СВО имеют право получить субсидию на строительство или получение жилья за счет регионального бюджета. Также они в случае затруднения с поиском работу могут воспользоваться услугами индивидуального карьерного консультанта.