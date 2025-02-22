Тюменцы раскупили почти все доллары нового образца

Posted 22 февраля, 06:04
Published 22 февраля, 06:04
Modified 22 февраля, 06:06
Updated 22 февраля, 06:06
В финансовых учреждениях поясняют, что ажиотажный спрос на валюту обусловлен тем, что в настоящее время жители Тюменской области массово отправляются в отпуска в заграничные страны, пишет Ура.Ру.
Между тем, во многих странах сегодня старые купюры в отплату отказываются принимать. В частности, в Турции, Таиланде, Грузии, Объединенных Арабских Эмиратах.
Ранее «Наш Город» писал, что из Тюмени в Египет начнет летать каирская авиакомпания Almasria Airlines. Полеты будут выполняться раз в 10 дней.