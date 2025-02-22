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Posted 22 февраля, 06:04

Published 22 февраля, 06:04

Modified 22 февраля, 06:06

Updated 22 февраля, 06:06

Тюменцы раскупили почти все доллары нового образца

Тюменцы раскупили почти все доллары нового образца

22 февраля 2025, 06:04
Фото: 1MI.
В настоящее время купюры, выпущенные после 2013 года, практически невозможно приобрести в валютообменниках областной столице. В банках сообщают, что в наличии имеются лишь доллары старого образца.

В финансовых учреждениях поясняют, что ажиотажный спрос на валюту обусловлен тем, что в настоящее время жители Тюменской области массово отправляются в отпуска в заграничные страны, пишет Ура.Ру.

Между тем, во многих странах сегодня старые купюры в отплату отказываются принимать. В частности, в Турции, Таиланде, Грузии, Объединенных Арабских Эмиратах.

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Ранее «Наш Город» писал, что из Тюмени в Египет начнет летать каирская авиакомпания Almasria Airlines. Полеты будут выполняться раз в 10 дней.

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