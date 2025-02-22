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Posted 22 февраля, 08:49

Published 22 февраля, 08:49

Modified 22 февраля, 08:49

Updated 22 февраля, 08:49

Доля сделок по покупке жилья в Тюмени в рассрочку превысила 50%

Тюменцы начали покупать квартиры в рассрочку. Но есть один нюанс

22 февраля 2025, 08:49
Фото: 1MI.

Доля сделок по покупке жилья в Тюмени в рассрочку превысила 50%

Доля сделок по покупке квартир в рассрочку в Тюмени достигла 40-60% от общего объема продаж. Рассрочка стала популярным инструментом при приобретении недвижимости, но уже сегодня регистрируются случаи расторжения договоров долевого участия (ДДУ) по сделкам с рассрочкой.

По данным аналитиков Российской гильдии риелторов, в связи с ужесточением условий ипотечного кредитования, рассрочка сегодня становится для многих покупателей единственным способом приобрести жилье. Однако эксперты считают, что популярность этого инструмента может привести к проблемам — покупатели, привлеченные низким первоначальным взносом, заключают импульсивные сделки, а потом просто не могут платить, пишет РБК Тюмень.

В настоящее время случаи расторжения ДДУ по рассрочкам пока единичны, но в перспективе их количество может вырасти.

По словам сертифицированного аналитика-консультанта рынка недвижимости РГР Светланы Молодкиной, за год в Тюмени стоимость квадратного метра выросла на 12,5% — до 142 тысяч рублей.

«К концу декабря 2024 года застройщики предлагали около 32 695 квартир, что на 53,9% превышает показатель аналогичного периода 2023 года. При этом общее количество реализованных квартир застройщиками в Тюмени в 2024 году составило 20 650, что на 28,6% ниже, чем в 2023 году», — сообщила Светлана Молодкина.
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Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области за год на 7% выросло число жителей, сдающих в аренду недвижимость, а сумма задекларированных доходов превысила 807 миллионов рублей.

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