Тюменцы начали покупать квартиры в рассрочку. Но есть один нюанс

По данным аналитиков Российской гильдии риелторов, в связи с ужесточением условий ипотечного кредитования, рассрочка сегодня становится для многих покупателей единственным способом приобрести жилье. Однако эксперты считают, что популярность этого инструмента может привести к проблемам — покупатели, привлеченные низким первоначальным взносом, заключают импульсивные сделки, а потом просто не могут платить, пишет РБК Тюмень.