Тюменские депутаты предлагают запретить «шприцевание» мясных продуктов

Шприцевание — это технологический процесс, в ходе которого куски мяса или птицы с помощью игл накачивают специальным растровом воды с солью и другими пищевыми добавками. Подобные технологии применяют не только на производстве, но и в точках торговли продукцией для обеспечения большей сохранности и приданию товару привлекательного вида.