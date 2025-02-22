Тюменские депутаты предлагают запретить «шприцевание» мясных продуктов

Posted 22 февраля, 04:32
Published 22 февраля, 04:32
Modified 22 февраля, 04:34
Updated 22 февраля, 04:34
Шприцевание — это технологический процесс, в ходе которого куски мяса или птицы с помощью игл накачивают специальным растровом воды с солью и другими пищевыми добавками. Подобные технологии применяют не только на производстве, но и в точках торговли продукцией для обеспечения большей сохранности и приданию товару привлекательного вида.
По словам Вершинина, на данный момент в нормативно-правовых документах тема шприцевания мяса не отражена — нет прямых запретов, нет прямых разрешений на проведение такой процедуры.
«Возникают довольно опасные ситуации — не так давно СМИ сообщали, что тюменская семья в одном из крупных гипермаркетов приобрела кусок мяса, в котором была обнаружена игла. Впоследствии поставщика привлекли к ответственности за данный инцидент. Но проблема имеет системный характер, так как раньше такие иголки в мясной продукции находили жители и других российских городов. В связи с этим подготовили проект обращения к главе Министерства промышленности и торговли с просьбой изучить данную проблематику и ввести на шприцевание ограничения или полный запрет». — заявил Иван Вершинин.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюменской области нашла в купленных в магазине конфетах от популярного производителя червяка. Как выяснилось, «странную начинку» именно в этих шоколадках ранее находили и другие жители региона.