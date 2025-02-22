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Posted 22 февраля, 04:32

Published 22 февраля, 04:32

Modified 22 февраля, 04:34

Updated 22 февраля, 04:34

Тюменские депутаты предлагают запретить «шприцевание» мясных продуктов

Тюменские депутаты предлагают запретить «шприцевание» мясных продуктов

22 февраля 2025, 04:32
Фото: 1MI.
Депутаты Тюменской областной Думы намерены добиться запрета на процедуру шприцевания мяса или разработки регламента для ее проведения. Данный вопрос поднял на заседании областной думы 20 февраля представитель партии ЛДПР Иван Вершинин.

Шприцевание — это технологический процесс, в ходе которого куски мяса или птицы с помощью игл накачивают специальным растровом воды с солью и другими пищевыми добавками. Подобные технологии применяют не только на производстве, но и в точках торговли продукцией для обеспечения большей сохранности и приданию товару привлекательного вида.

По словам Вершинина, на данный момент в нормативно-правовых документах тема шприцевания мяса не отражена — нет прямых запретов, нет прямых разрешений на проведение такой процедуры.

«Возникают довольно опасные ситуации — не так давно СМИ сообщали, что тюменская семья в одном из крупных гипермаркетов приобрела кусок мяса, в котором была обнаружена игла. Впоследствии поставщика привлекли к ответственности за данный инцидент. Но проблема имеет системный характер, так как раньше такие иголки в мясной продукции находили жители и других российских городов. В связи с этим подготовили проект обращения к главе Министерства промышленности и торговли с просьбой изучить данную проблематику и ввести на шприцевание ограничения или полный запрет». — заявил Иван Вершинин.
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Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюменской области нашла в купленных в магазине конфетах от популярного производителя червяка. Как выяснилось, «странную начинку» именно в этих шоколадках ранее находили и другие жители региона.

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