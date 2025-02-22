СОГАЗ застраховал гражданскую ответственность ВкусВилл на 0,7 млрд рублей

Posted 22 февраля, 04:00
Published 22 февраля, 04:00
Modified 3 марта, 13:16
Updated 3 марта, 13:16
В случае пожара, потопа или другого ЧП на территории магазина или даркстора СОГАЗ возместит ущерб жизни, здоровью и имуществу покупателей, а также соседствующих с торговыми точками компаний и их сотрудников.
«Страхование ответственности является важным элементом комплексной системы управления рисками торговой сети. Такой подход свидетельствует о серьезном подходе ВкусВилл к вопросам безопасности и способствует повышению доверия со стороны покупателей, партнеров и сотрудников. Мы страхуем ВкусВилл с 2021 года и рады, что компания выбрала нас своим партнером», — отметил исполнительный директор СОГАЗа Максим Тимошенко.
Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году. Федеральная компания предлагает более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость страховщика подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.