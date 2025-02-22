Прожившей два года с крысами в аварийном доме тюменской пенсионерке дали квартиру

Ранее «Наш Город» писал, что тюменка Лидия Вильманн два года прожила в аварийной многоэтажке на Бабарынке. Пенсионерка отказалась от приватизации квартиры в пользу дочери и внука. В 2022 году многоэтажку расселили, но пенсионерке не предоставили другое жилье. Дочь получила компенсацию и переехала в другой город. В июне 2024 года суд вынес решение в пользу пенсионерки и обязал администрацию Тюмени обеспечить жильем пожилую женщину. Однако власти с данным решением не согласились и подали апелляцию. Только в 2025 году удалось добиться решения данного вопроса.