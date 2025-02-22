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Posted 22 февраля, 12:02

Published 22 февраля, 12:02

Modified 22 февраля, 12:04

Updated 22 февраля, 12:04

Тюменской пенсионерке, прожившей два года в аварийном доме, дали квартир

Прожившей два года с крысами в аварийном доме тюменской пенсионерке дали квартиру

22 февраля 2025, 12:02
Фото: 1MI.

Тюменской пенсионерке, прожившей два года в аварийном доме, дали квартир

Сюжет
Администрация города
Тюменской пенсионерке Лидии Вильманн, которая два года прожила в аварийной расселенной многоэтажке, выдали ключи от новой квартиры. В настоящее время женщина занимается переездом.

По словам тюменки, на вывоз все вещей из аварийного дома администрация города дала ей всего несколько дней, пишет 72.RU.

Пожилая женщина рассказывает, что трехкомнатная квартира, которую ей предоставили, находится в доме 1988 года постройки по улице Чаплина. Но жилье вполне приличное — сделан свежий ремонт, а по площади она больше старой. Кроме того, в самой многоэтажке несколько лет назад провели работы по капитальному ремонту, закрыли двор и установили детскую площадку, поэтому для своих лет здание выглядит вполне неплохо.

Лидия Гейнриховна отмечает, что без помощи адвоката Лидии Баллиной она бы смогла добиться положенного жилья. Женщина случайно познакомилась с юристом, и та, узнав о проблеме, практически в последний момент успела подать иск в суд.

«Лидия Петровна просто целыми днями сидела и изучала документы, а потом нашла, что бывшим членам семьи при расселении должны предоставить по договору соцнайма равноценное жилье», — пояснила Лидия Вильманн.

Лидия Баллина нашла постановление Конституционного суда, согласно которому бывшим членам семьи собственника жилья, отказавшимся от приватизации, в случае изъятия такого жилья, местные власти обязаны предоставить равноценное жилье по договору социального найма.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменка Лидия Вильманн два года прожила в аварийной многоэтажке на Бабарынке. Пенсионерка отказалась от приватизации квартиры в пользу дочери и внука. В 2022 году многоэтажку расселили, но пенсионерке не предоставили другое жилье. Дочь получила компенсацию и переехала в другой город. В июне 2024 года суд вынес решение в пользу пенсионерки и обязал администрацию Тюмени обеспечить жильем пожилую женщину. Однако власти с данным решением не согласились и подали апелляцию. Только в 2025 году удалось добиться решения данного вопроса.

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