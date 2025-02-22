Прожившей два года с крысами в аварийном доме тюменской пенсионерке дали квартиру

Posted 22 февраля, 12:02
Published 22 февраля, 12:02
Modified 22 февраля, 12:04
Updated 22 февраля, 12:04
По словам тюменки, на вывоз все вещей из аварийного дома администрация города дала ей всего несколько дней, пишет 72.RU.
Пожилая женщина рассказывает, что трехкомнатная квартира, которую ей предоставили, находится в доме 1988 года постройки по улице Чаплина. Но жилье вполне приличное — сделан свежий ремонт, а по площади она больше старой. Кроме того, в самой многоэтажке несколько лет назад провели работы по капитальному ремонту, закрыли двор и установили детскую площадку, поэтому для своих лет здание выглядит вполне неплохо.
Лидия Гейнриховна отмечает, что без помощи адвоката Лидии Баллиной она бы смогла добиться положенного жилья. Женщина случайно познакомилась с юристом, и та, узнав о проблеме, практически в последний момент успела подать иск в суд.
«Лидия Петровна просто целыми днями сидела и изучала документы, а потом нашла, что бывшим членам семьи при расселении должны предоставить по договору соцнайма равноценное жилье», — пояснила Лидия Вильманн.
Лидия Баллина нашла постановление Конституционного суда, согласно которому бывшим членам семьи собственника жилья, отказавшимся от приватизации, в случае изъятия такого жилья, местные власти обязаны предоставить равноценное жилье по договору социального найма.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменка Лидия Вильманн два года прожила в аварийной многоэтажке на Бабарынке. Пенсионерка отказалась от приватизации квартиры в пользу дочери и внука. В 2022 году многоэтажку расселили, но пенсионерке не предоставили другое жилье. Дочь получила компенсацию и переехала в другой город. В июне 2024 года суд вынес решение в пользу пенсионерки и обязал администрацию Тюмени обеспечить жильем пожилую женщину. Однако власти с данным решением не согласились и подали апелляцию. Только в 2025 году удалось добиться решения данного вопроса.