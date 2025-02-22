Порноактеры «отдыхают»: что происходит на закрытых тюменских секс-вечеринках

По словам Елены, прежде чем попасть на секс-вечеринку, им с супругом пришлось пройти несколько собеседований. Организаторы тусовки оценивали, в том числе, и внешние данные. Полным и некрасивым людям вход на тусовку закрыт — не помогут даже большие деньги. У Елены с Вадимом на этом этапе проблем не возникло — они оба молодые и подтянутые, так как регулярно занимаются спортом.