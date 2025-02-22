Порноактеры «отдыхают»: что происходит на закрытых тюменских секс-вечеринках

Posted 22 февраля, 11:05
Published 22 февраля, 11:05
Modified 22 февраля, 11:07
Updated 22 февраля, 11:07
Важное условие — участники секс-вечеринок должны быть привлекательны внешне и не иметь лишнего веса. В противном случае, организаторы не допустят к участию кандидатов. Завесу тайны о том, что происходит за закрытыми дверями Ура. Ру приоткрыла одна из постоянных участниц секс-вечеринок Елена (имя изменено). Она совместно с мужем приезжает в Тюмень на интим-тусовку на протяжении двух лет.
27-летняя Елена и ее 30-летний супруг Вадим проживают в Сургуте. Семейная пара достаточно обеспеченная — их совместный ежемесячный доход составляет несколько миллионов рублей. Елена отмечает, что ранее они много путешествовали, но курортный отдых им быстро наскучил.
На секс-вечеринку северянку пригласила ее подруга — она предложила вместо очередной поездки в Турцию приехать за новыми ощущениями в Тюмень. Елену заинтересовала данная тема, поэтому она согласилась.
Перед первой поездкой в Тюмень супруги договорились не вступать с кем-либо в половой контакт. Решили просто разобраться, как там все устроено. Такая опция на тюменских секс-тусовках есть. Увиденным оба воодушевились и решили вернуться на тюменскую тусовку для взрослых через пару месяцев, но уже в качестве активных участников.
По словам Елены, прежде чем попасть на секс-вечеринку, им с супругом пришлось пройти несколько собеседований. Организаторы тусовки оценивали, в том числе, и внешние данные. Полным и некрасивым людям вход на тусовку закрыт — не помогут даже большие деньги. У Елены с Вадимом на этом этапе проблем не возникло — они оба молодые и подтянутые, так как регулярно занимаются спортом.
После всех собеседований от кандидатов в участники потребовали внесли организаторский взнос в размере 50 тысяч рублей с человека. В данную денежную сумму входят проживание, питание и алкоголь, средства контрацепции. Есть билеты дороже — с более расширенным списком услуг.
«Время и место проведения тусовки нам сообщили за два часа до ее начала в закрытом telegram-чате. На входе у участников забрали телефоны — видео- и фото- съемка там запрещена. Также каждому участнику выдали разноцветные бейджи. Красный цвет означает, что человек не расположен к близким знакомствам и пришел „просто посмотреть“. Желтый — гость вечеринки готов пообщаться, но относительно секса с незнакомцами еще не определился. Зеленый — участник открыт к любым экспериментам», — рассказала Елена.
Девушка отметила, что они с супругом на второй секс-тусовке уже выбрали зеленые бейджи, так как именно за новыми ощущениями и приехали из Сургута в Тюмень. По словам Елены, началась вечеринка с шоу-программы, а уже через пару часов, когда гости подкрепились алкоголем и стали более раскрепощенными начались «эксперименты».
Сначала Вадиму подошла девушка, взяла его за руку и предложила пообщаться наедине, в одной из «тайных комнат». Он посмотрел в мою сторону, я дала понять, что не против, и они ушли. Чуть позже «увели» уже меня. Отдельно скажу, что там все происходит строго по обоюдному согласию. Если не хочешь заниматься сексом — никто не заставляет», — пояснила Елена.
За двое суток тусовки у Елены и Вадима было по три половых партнера. Домой семейная пара возвращалась в хорошем настроении и с твердым решением вернуться вновь в Тюмень на тусовку.
Теперь Елена и Вадим являются постоянными участниками тюменских секс-вечеринок. По словам северянки, новички там появляются редко и в большей степени это уже «сложившийся коллектив». В основном, за взрослыми развлечениями в Тюмень ездят бизнесмены, чуть реже — известные люди, политики и мелкие чиновники.
С некоторым участниками семейная пара из Сургута поддерживает приятельские отношение — с одной семьей они даже ездили вместе отдыхать в Турцию. К слову, там они устраивали свои мини секс-вечеринки.
«От знакомых и друзей реальную цель своих поездок в Тюмень, конечно, скрываем. Многим ведь такое поведение может показаться аморальным и неприемлемым. Когда у нас родятся дети, им, естественно, мы не будем рассказывать о том, чем занимались в молодости. А пока нет детей — живем на всю катушку», — отметила Елена.
И добавила, что с супругом у них был опыт участие в секс-вечеринках и в других городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, но пока тюменские секс-тусовки являются лучшими.
Девушка признается, что планирует «завязать» с интим-вечеринками через пару лет. И, возможно, организовать подобные тусовки в родном Сургуте.