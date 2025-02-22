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Posted 22 февраля, 06:15

Published 22 февраля, 06:15

Modified 22 февраля, 06:19

Updated 22 февраля, 06:19

Поиски пропавшего в Тюмени 10-летнего школьника прекращены

Поиски пропавшего в Тюмени 10-летнего школьника прекращены

22 февраля 2025, 06:15
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.
Сюжет
Дети
В Тюмени менее чем за сутки нашли пропавшего 10–летнего школьника. Максима Карнаухова искали с 21 февраля — ребенок вышел погулять на улицу в районе Малыгина-Мельничной, но домой так и не вернулся.

Участие в поисковой операции принимали сотрудники полиции и волонтеры, а также добровольцы из числа неравнодушных горожан. Нашли ребенка сегодня утром.

«Моего племянника нашли», — сообщила в сети ВК Виктория П, тетя Максима.

Также данную информацию подтвердили представители поискового отряда «ЛизаАлерт Тюмень». Волонтеры сообщили, что с мальчиком все в порядке. Где именно находился все это время школьник, информации нет.

В Абхазии в окрестностях озера Рица пропал тюменец
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Ранее «Наш Город» писал, что 38-летнего туриста из Тюмени нашли мертвым в Абхазии в районе 35 километра Рицинского ущелья. Тюменца искали более недели. По предварительным данным, он погиб в результате падения со скалы.

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