Поиски пропавшего в Тюмени 10-летнего школьника прекращены

Posted 22 февраля, 06:15
Published 22 февраля, 06:15
Modified 22 февраля, 06:19
Updated 22 февраля, 06:19
Участие в поисковой операции принимали сотрудники полиции и волонтеры, а также добровольцы из числа неравнодушных горожан. Нашли ребенка сегодня утром.
«Моего племянника нашли», — сообщила в сети ВК Виктория П, тетя Максима.
Также данную информацию подтвердили представители поискового отряда «ЛизаАлерт Тюмень». Волонтеры сообщили, что с мальчиком все в порядке. Где именно находился все это время школьник, информации нет.
Ранее «Наш Город» писал, что 38-летнего туриста из Тюмени нашли мертвым в Абхазии в районе 35 километра Рицинского ущелья. Тюменца искали более недели. По предварительным данным, он погиб в результате падения со скалы.