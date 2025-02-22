Поиски пропавшего в Тюмени 10-летнего школьника прекращены

Сюжет Дети

В Тюмени менее чем за сутки нашли пропавшего 10–летнего школьника. Максима Карнаухова искали с 21 февраля — ребенок вышел погулять на улицу в районе Малыгина-Мельничной, но домой так и не вернулся.