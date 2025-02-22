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Posted 22 февраля, 07:41

Published 22 февраля, 07:41

Modified 22 февраля, 07:43

Updated 22 февраля, 07:43

В Тюменской области машинистам готовы платить ежемесячно 100 тысяч рублей

Кто в Тюменской области зарабатывает больше 200 тысяч рублей в месяц

22 февраля 2025, 07:41
Фото: 1MI.

В Тюменской области машинистам готовы платить ежемесячно 100 тысяч рублей

Сюжет
Зарплата
В Тюменской области озвучили самые высокооплачиваемые вакансии февраля. Список, в который вошли машинисты, монтажники, военнослужащие, инженеры, геологи представил региональный департамент труда и занятости.

По данным ведомства, 226 тысяч рублей в Тюменской области готовы платить военнослужащим по контракту, заработную плату в размере 150 тысяч рублей предлагают геологу, 108 тысяч рублей — начальнику участка.

Инженеру по ремонту в тюменском регионе готовы платить ежемесячно по 263 тысячи рублей, главному инженеру — 105 тысяч рублей, инженеру-механику — 120 тысяч рублей.

На заработную плату в размере 100 тысяч рублей могут рассчитывать машинисты землесосного плавучего несамоходного снаряда и машинисты передвижной электростанции, 82-97 тысяч рублей готовы платить машинисту автомобильного крана, машинисту катка и машинисту экскаватора. От 80 тысяч до 93 тысяч рублей в Тюменской области готовы платить бортпроводникам, вязальщикам, прорабам, монтажникам и курьерам.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ряду представителей востребованных в регионе профессий работодатели предлагают зарплату ниже медианной. «Ниже рынка» в регионе платят администраторам, продавцам, официантам, медсестрам, бариста.

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