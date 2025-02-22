Кто в Тюменской области зарабатывает больше 200 тысяч рублей в месяц

На заработную плату в размере 100 тысяч рублей могут рассчитывать машинисты землесосного плавучего несамоходного снаряда и машинисты передвижной электростанции, 82-97 тысяч рублей готовы платить машинисту автомобильного крана, машинисту катка и машинисту экскаватора. От 80 тысяч до 93 тысяч рублей в Тюменской области готовы платить бортпроводникам, вязальщикам, прорабам, монтажникам и курьерам.