Кто в Тюменской области зарабатывает больше 200 тысяч рублей в месяц

Posted 22 февраля, 07:41
Published 22 февраля, 07:41
Modified 22 февраля, 07:43
Updated 22 февраля, 07:43
По данным ведомства, 226 тысяч рублей в Тюменской области готовы платить военнослужащим по контракту, заработную плату в размере 150 тысяч рублей предлагают геологу, 108 тысяч рублей — начальнику участка.
Инженеру по ремонту в тюменском регионе готовы платить ежемесячно по 263 тысячи рублей, главному инженеру — 105 тысяч рублей, инженеру-механику — 120 тысяч рублей.
На заработную плату в размере 100 тысяч рублей могут рассчитывать машинисты землесосного плавучего несамоходного снаряда и машинисты передвижной электростанции, 82-97 тысяч рублей готовы платить машинисту автомобильного крана, машинисту катка и машинисту экскаватора. От 80 тысяч до 93 тысяч рублей в Тюменской области готовы платить бортпроводникам, вязальщикам, прорабам, монтажникам и курьерам.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ряду представителей востребованных в регионе профессий работодатели предлагают зарплату ниже медианной. «Ниже рынка» в регионе платят администраторам, продавцам, официантам, медсестрам, бариста.