Эксперты научат тюменские НКО создавать центры бесплатной юридической помощи

Posted 22 февраля, 05:45
Published 22 февраля, 05:45
Modified 3 марта, 21:07
Updated 3 марта, 21:07
Мероприятие организовано министерством юстиции РФ по Тюменской области совместно с региональным центром «Семья».
Участникам встречи эксперты расскажут про ряд полезных и важных для НКО инициатив:
Кроме того, о предоставлении грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества, присутствующим расскажет Юлия Мясникова, начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента социального развития Тюменской области.
Дата проведения встречи: 25 февраля 2025 года с 14.00-16.00 по адресу: ул. Геологоразведчиков, 14а.
Предварительно необходимо зарегистрироваться.
Отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО частр выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.