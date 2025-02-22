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Posted 22 февраля, 05:45

Published 22 февраля, 05:45

Modified 3 марта, 21:07

Updated 3 марта, 21:07

Эксперты научат тюменские НКО создавать центры бесплатной юридической помощи

Эксперты научат тюменские НКО создавать центры бесплатной юридической помощи

22 февраля 2025, 05:45
Фото: nashgorod.ru.
Представителей некоммерческих организаций Тюменской области приглашают на семинар-консультацию «Актуальные вопросы предоставления НКО отчётности, создание негосударственных центров бесплатной юридической помощи и вовлечение НКО в систему пробации».
Фото: сайт департамент социального развития ТО

Мероприятие организовано министерством юстиции РФ по Тюменской области совместно с региональным центром «Семья».

Участникам встречи эксперты расскажут про ряд полезных и важных для НКО инициатив:

  • порядок, сроки и способы предоставления отчетности некоммерческими организациями в 2025 году;
  • о возможностях создания некоммерческими организациями негосударственных центров оказания бесплатной юридической помощи;
  • о создании и организации деятельности центров пробации

Кроме того, о предоставлении грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества, присутствующим расскажет Юлия Мясникова, начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента социального развития Тюменской области.

Дата проведения встречи: 25 февраля 2025 года с 14.00-16.00 по адресу: ул. Геологоразведчиков, 14а.

Предварительно необходимо зарегистрироваться.

Отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО частр выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.

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