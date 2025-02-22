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Posted 22 февраля, 04:15

Published 22 февраля, 04:15

Modified 4 марта, 01:40

Updated 4 марта, 01:40

Депцифры провел встречу с тюменским ИТ-сообществом

Депцифры провел встречу с тюменским ИТ-сообществом

22 февраля 2025, 04:15
Фото: Изображение Midjourney.
Департамент информатизации Тюменской области провел встречу с местным ИТ-сообществом. Темами для совместного обсуждения стали обзор запланированных мероприятий, проектов в сфере цифровизации региона и развитие инновационных инициатив с применением ИИ.

На мероприятии выступили эксперты отрасли, поделившиеся своим видением перспектив IT-индустрии и возможностей применения искусственного интеллекта в различных секторах экономики, включая медицину и образование.

Вадим Филиппов, генеральный директор ООО «ОКАС», рассказал о развитии усложненных нейросетевых архитектур, цифровых аватарах и системах оценки репутационных рисков.

Насир Азиз, серийный предприниматель и ИТ-консультант, рассказал о развитии ИИ в компаниях, локализации этого направления и внедрении новых технологий. Отметил тренд на перенос технологий по обработке информации из «облака» в собственные ЦОДы.

«В текущем году перед нами стоят новые вызовы и задачи в рамках нового национального проекта „Экономика данных“, реализация которых потребует нашего совместного усилия. Поддержание постоянной связи с региональными руководителями и экспертами в области информационных технологий является приоритетом нашей работы», — отметил директор депцифры ТО Станислав Логинов.

Приятной частью встречи стало награждение представителей ИТ-сообщества благодарственными письмами за вклад в развитие отрасли.

Напоминаем, что в Тюменской области на конец 2024 года деятельностью в области информационных технологий занята 821 компания (это на 24 больше чем в прошлом году), в области связи — 114. Также, в ИТ-сфере работает более 2000 индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, по состоянию на январь 2025 года количество аккредитованных компаний выросло до 188 (на 24 больше, чем в 2023 году).

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