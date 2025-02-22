Депцифры провел встречу с тюменским ИТ-сообществом

Posted 22 февраля, 04:15
Published 22 февраля, 04:15
Modified 4 марта, 01:40
Updated 4 марта, 01:40
На мероприятии выступили эксперты отрасли, поделившиеся своим видением перспектив IT-индустрии и возможностей применения искусственного интеллекта в различных секторах экономики, включая медицину и образование.
Вадим Филиппов, генеральный директор ООО «ОКАС», рассказал о развитии усложненных нейросетевых архитектур, цифровых аватарах и системах оценки репутационных рисков.
Насир Азиз, серийный предприниматель и ИТ-консультант, рассказал о развитии ИИ в компаниях, локализации этого направления и внедрении новых технологий. Отметил тренд на перенос технологий по обработке информации из «облака» в собственные ЦОДы.
«В текущем году перед нами стоят новые вызовы и задачи в рамках нового национального проекта „Экономика данных“, реализация которых потребует нашего совместного усилия. Поддержание постоянной связи с региональными руководителями и экспертами в области информационных технологий является приоритетом нашей работы», — отметил директор депцифры ТО Станислав Логинов.
Приятной частью встречи стало награждение представителей ИТ-сообщества благодарственными письмами за вклад в развитие отрасли.
Напоминаем, что в Тюменской области на конец 2024 года деятельностью в области информационных технологий занята 821 компания (это на 24 больше чем в прошлом году), в области связи — 114. Также, в ИТ-сфере работает более 2000 индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, по состоянию на январь 2025 года количество аккредитованных компаний выросло до 188 (на 24 больше, чем в 2023 году).