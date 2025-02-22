Депцифры провел встречу с тюменским ИТ-сообществом

Напоминаем, что в Тюменской области на конец 2024 года деятельностью в области информационных технологий занята 821 компания (это на 24 больше чем в прошлом году), в области связи — 114. Также, в ИТ-сфере работает более 2000 индивидуальных предпринимателей.