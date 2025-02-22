Будете ходить лысые: в Тюмени уборщица в школе пригрозила ученицам порчей

Posted 22 февраля, 09:33
Published 22 февраля, 09:33
Modified 22 февраля, 10:23
Updated 22 февраля, 10:23
«Я наведу „порчу“. Будете ходить в прыщах и лысые. В те, кто целует зеркала, знайте — их моют тряпкой для унитаза», — сказано в объявлении.
Возмущения школьной уборщицы тюменцы поддержали. В комментариях под опубликованным постом горожане отметили, что родителям следует научить своих детей элементарным правилам поведения, а также уважению к чужому труду.
«Борьба с хамством и невоспитанностью, всё правильно. Женские туалеты в школах и больницах, видимо, самые грязные. Такое там творится», — отметила Анжелика М.
«Муж работал сантехником в школе недолго. Так он в шоке. Нигде, говорит, такого бардака не было», — добавила Елена С.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в туалетах городской школы №17 установили видеокамеры. Данный факт возмутил родителей детей. Правда, руководство учебного заведения поспешило успокоить тоболяков и заверило, что камеры установлены лишь в зоне умывальников.