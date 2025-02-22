Будете ходить лысые: в Тюмени уборщица в школе пригрозила ученицам порчей

В Тюмени уборщица в школе пригрозила ученицам порчей

Необычное объявление женщина разместила в туалете школы № 9. В наклеенной записке было сказано, что она «наведет на девочек порчу, если они испачкают менструальной кровью стены». Фотографию с угрозой учащиеся школы опубликовали в сообществе ЧС Тюмень.