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Posted 22 февраля, 09:33

Published 22 февраля, 09:33

Modified 22 февраля, 10:23

Updated 22 февраля, 10:23

В Тюмени уборщица в школе пригрозила ученицам порчей

Будете ходить лысые: в Тюмени уборщица в школе пригрозила ученицам порчей

22 февраля 2025, 09:33
Фото: 1MI.

В Тюмени уборщица в школе пригрозила ученицам порчей

Необычное объявление женщина разместила в туалете школы № 9. В наклеенной записке было сказано, что она «наведет на девочек порчу, если они испачкают менструальной кровью стены». Фотографию с угрозой учащиеся школы опубликовали в сообществе ЧС Тюмень.
«Я наведу „порчу“. Будете ходить в прыщах и лысые. В те, кто целует зеркала, знайте — их моют тряпкой для унитаза», — сказано в объявлении.

Возмущения школьной уборщицы тюменцы поддержали. В комментариях под опубликованным постом горожане отметили, что родителям следует научить своих детей элементарным правилам поведения, а также уважению к чужому труду.

«Борьба с хамством и невоспитанностью, всё правильно. Женские туалеты в школах и больницах, видимо, самые грязные. Такое там творится», — отметила Анжелика М.
Фото: ЧС Тюмень
«Муж работал сантехником в школе недолго. Так он в шоке. Нигде, говорит, такого бардака не было», — добавила Елена С.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в туалетах городской школы №17 установили видеокамеры. Данный факт возмутил родителей детей. Правда, руководство учебного заведения поспешило успокоить тоболяков и заверило, что камеры установлены лишь в зоне умывальников.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Школа#Школьники#Новости тюмени#Общественный туалет#Туалет
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