Жесткий сибирский характер: психолог назвала главные причины разводов в Тюмени

Posted 21 февраля, 06:53
Published 21 февраля, 06:53
Modified 21 февраля, 06:55
Updated 21 февраля, 06:55
Разводы стали неотъемлемой частью современной реальности, и Тюмень не является исключением. Почему семьи, казавшиеся крепкими, оказываются на грани распада? Как влияют на это местный менталитет, напряжённый ритм жизни и экономические вызовы? Мы поговорили с семейным психологом с 20-летним стажем Варварой Кравченко о том, что разрушает браки в Тюмени, как вовремя заметить тревожные знаки и можно ли спасти отношения, когда кажется, что точка невозврата уже пройдена.
— Насколько остра проблема разводов именно в Тюмени? Есть ли у нас какая-то особая специфика?
— Да, проблема достаточно серьёзная. Если говорить о цифрах, то, по последним данным, на каждые десять браков в Тюмени приходится примерно шесть разводов. Это высокий показатель, хотя ситуация в целом отражает общероссийскую тенденцию. Но у Тюмени есть свои особенности. Это город с быстро развивающейся экономикой, сюда активно переезжают люди из других регионов, здесь высокая концентрация амбициозных и целеустремлённых людей. На первый взгляд это плюс, но на практике это создаёт свои сложности: стремление к успеху, постоянная занятость, жёсткий ритм работы — всё это разрушает эмоциональные связи в семье.
— В чем именно проявляется влияние тюменского менталитета на отношения?
— У Тюмени — особый характер. Это город с сибирским стержнем, где ценится самостоятельность, выносливость и сила духа. Казалось бы, эти качества должны укреплять семью, но в реальности всё не так просто. Сибирский менталитет предполагает, что человек должен быть стойким и решать свои проблемы самостоятельно. В отношениях это часто проявляется как замалчивание проблем. Люди не привыкли говорить о чувствах, просить о помощи или делиться эмоциями. Особенно это касается мужчин. Многие тюменцы считают, что проявлять слабость — это недопустимо. Женщины же, напротив, часто оказываются в роли тех, кто «держит» семью. Они ждут поддержки, но не получают её, а вскоре накапливаются обиды и разочарование. Когда это повторяется годами, брак рушится.
— Какие основные причины разводов вы видите в своей практике?
— Основные причины разводов — это эмоциональное выгорание, финансовые проблемы, измены, различие ценностей и целей, а также неразрешенные конфликты из прошлого. Люди живут в режиме постоянного стресса: работа, кредиты, бытовые заботы. В итоге партнёры становятся просто «соседями по квартире», теряя эмоциональную связь. Финансовые разногласия остаются частой причиной конфликтов, особенно если один из партнёров ощущает зависимость. Измена — это не всегда просто поиск новизны, а зачастую следствие эмоциональной неудовлетворенности. Различия в ценностях, особенно у молодых пар, становятся причиной недопонимания. Неразрешённые обиды и конфликты из прошлого, которые так и не были проговорены, часто становятся причиной ссор.
— Можно ли предотвратить развод, если в отношениях уже начались проблемы?
— Главное — это вовремя осознать, что отношения находятся в кризисе. Часто люди приходят на консультацию слишком поздно, когда один из партнёров уже внутренне решил для себя уйти. Первым шагом к спасению брака всегда становится честный разговор. Это одна из самых сложных задач, особенно в Тюмени, где люди привыкли сдерживать эмоции. Важно не бояться обращаться за помощью к специалистам. Иногда достаточно нескольких встреч, чтобы увидеть реальные улучшения.
— На каком этапе лучше всего обращаться к семейному психологу?
— Лучше не ждать, пока ситуация станет критической. Оптимально обратиться к психологу при первых тревожных звоночках: вы стали меньше общаться, увеличилось количество ссор, появилось раздражение по мелочам. Хороший повод для консультации — изменение жизненных обстоятельств, такие как рождение ребёнка, переезд, смена работы или финансовые трудности, которые могут нарушить привычный ритм отношений.
— А что, если один из партнёров отказывается от помощи?
— Это довольно частая ситуация, особенно среди мужчин, которые часто воспринимают поход к психологу как что-то постыдное. В таких случаях я рекомендую начать с себя. Если один из партнёров готов работать над отношениями, это уже может дать положительный эффект. Иногда работа с одним из супругов помогает понять: отношения действительно исчерпали себя. В таких случаях важно научиться отпускать с уважением.
— Есть ли различия в причинах разводов между поколениями?
— Старшее поколение относится к браку более консервативно и рассматривает развод как крайнюю меру. Молодёжь в Тюмени свободнее в своих взглядах и ценит эмоциональное удовлетворение. Они не боятся расставаться, если не чувствуют себя счастливыми в отношениях. Но при этом молодое поколение сталкивается с новыми вызовами: страх одиночества, завышенные ожидания и влияние социальных сетей, которые могут приводить к разрыву.
— Какие ошибки совершают супруги, не осознавая этого?
Люди часто игнорируют мелкие проблемы, думая, что это неважно, но именно из таких мелочей складываются серьёзные конфликты. Отсутствие открытого общения, ожидание, что партнёр сам догадается о ваших желаниях, недооценка значимости личного пространства и постоянное сравнение своей жизни с чужой — всё это подрывает отношения.
Как сохранить брак в долгосрочной перспективе?
— Счастливые отношения требуют ежедневной работы и взаимного участия. Регулярное общение, поддержка, благодарность, совместное времяпрепровождение и готовность меняться помогают укрепить брак. Отношения — это всегда про рост, и важно быть готовым поддерживать партнёра в процессе изменений.
— Есть ли универсальный совет для тех, кто оказался на грани развода?
— Не бойтесь честно задать себе вопрос: «Я действительно сделал всё, что мог для сохранения этих отношений?» Если ответ — «нет», попробуйте сделать хотя бы один шаг навстречу. Это может быть честный разговор, консультация у психолога или проявление заботы о партнёре. Если же отношения исчерпали себя, важно завершить их с уважением и благодарностью. Главное — помнить, что кризисы случаются у всех. Важно не бояться говорить о своих страхах и чувствах, ведь именно это делает отношения по-настоящему крепкими.