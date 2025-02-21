Жесткий сибирский характер: психолог назвала главные причины разводов в Тюмени

— У Тюмени — особый характер. Это город с сибирским стержнем, где ценится самостоятельность, выносливость и сила духа. Казалось бы, эти качества должны укреплять семью, но в реальности всё не так просто. Сибирский менталитет предполагает, что человек должен быть стойким и решать свои проблемы самостоятельно. В отношениях это часто проявляется как замалчивание проблем. Люди не привыкли говорить о чувствах, просить о помощи или делиться эмоциями. Особенно это касается мужчин. Многие тюменцы считают, что проявлять слабость — это недопустимо. Женщины же, напротив, часто оказываются в роли тех, кто «держит» семью. Они ждут поддержки, но не получают её, а вскоре накапливаются обиды и разочарование. Когда это повторяется годами, брак рушится.