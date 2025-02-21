В тюменском поселке застрелили и бросили на улице собаку хаски

Posted 21 февраля, 04:04
Published 21 февраля, 04:04
Modified 21 февраля, 04:06
Updated 21 февраля, 04:06
Труп собаки заметили утром 20 февраля на улице Профсоюзной в поселке Богандинском. Очевидцы рассказали, что собаку убили выстрелом в голову и бросили на виду у прохожих. Также в центре поселка кто-то расставил капканы, в которые уже угодила другая собака. Богандинцы отметили, что в капкан мог попасть и ребенок.
Случай вызвал жаркие споры в соцсетях. Большинство жителей поселка шокированы случившимся и беспокоятся, что по поселку свободно ходит человек с оружием. Некоторые опасаются, что он может представлять угрозу не только для животных, но и для людей.
«Собаками должны заниматься специальные органы, а не самосуд. Какой-то тип ходит и стреляет — это не нормально», «Сегодня — собака, а завтра человек?», «То есть это норма отстреливать собак на улице? За что? Потому „вдруг“ нападет?» — написали тюменцы.
Инцидент вновь поднял вопрос бездействия ответственных лиц в части отлова бездомных собак и ответственности самих граждан за своих питомцев. Люди боятся за безопасность детей, потому что бродячих животных стало очень много.
«А жителей не беспокоит сколько развелось бродячих собак, которые в любой момент могут напасть?», «Хаски породистая, если на самовыгуле — виноват хозяин», «Нужно такой штраф давать, чтоб до конца жизни платили», «Люди решают вопрос как могут».
«Ответственность лежит на людях. Убивать, конечно, радикально, но, может, так кто-то да начнет уже нести ответственность и не позволять подобному происходить», «Я поддерживаю: вернуть отстрел и утилизацию, как раньше. И не важно бродячая или на самовыгуле», — высказались интернет-пользователи.
Депутаты областной Думы одобрили увеличение штрафов за самовыгул собак. Теперь тюменцам придется заплатить от 1,5 до 3 тыс. рублей, если их питомец будет бегать без поводка вне специализированных мест для выгула.