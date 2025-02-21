В тюменском поселке застрелили и бросили на улице собаку хаски

Труп собаки заметили утром 20 февраля на улице Профсоюзной в поселке Богандинском. Очевидцы рассказали, что собаку убили выстрелом в голову и бросили на виду у прохожих. Также в центре поселка кто-то расставил капканы, в которые уже угодила другая собака. Богандинцы отметили, что в капкан мог попасть и ребенок.