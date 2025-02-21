В Тюмени выставили на продажу ресторан «Прихожане»

Posted 21 февраля, 14:24
Published 21 февраля, 14:24
Modified 21 февраля, 14:26
Updated 21 февраля, 14:26
В Тюмени владелец выставил на продажу ресторан, который расположен на улице Челюскинцев. Данное объявление размещено на сайте по продаже товаров и услуг.
Площадь здания составляет 153 квадратных метра, оно меблировано и оборудовано кухонной техникой, а также размещается на первой линии активной улицы с высоким уровнем пешеходного и автомобильного трафика.
По словам владельца бизнеса, данное предложение представляет собой отличную возможность для ведения коммерческой деятельности.
В опубликованном объявлении указано, что средний доход ресторана составляет 2 миллиона рублей в месяц. В заведении трудится 15 человек, пишет 72.ру.
Ресторан продает Иван Самойлов, за готовый бизнес он просит 10,5 миллионов рублей.
В Тюмени появится рюмочная «Алё, гараж» на месте популярного кафе. Новая вывеска появилась на улице Герцена. Ранее на этом месте располагалось кафе китайско-кубинской кухни Hitro.