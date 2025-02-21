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Posted 21 февраля, 14:24

Published 21 февраля, 14:24

Modified 21 февраля, 14:26

Updated 21 февраля, 14:26

В Тюмени выставили на продажу ресторан «Прихожане»

В Тюмени выставили на продажу ресторан «Прихожане»

21 февраля 2025, 14:24
Фото: 1MI.
Еще один ресторан в Тюмени в центре города решили продать. Речь идет о заведении «Прихожане».

В Тюмени владелец выставил на продажу ресторан, который расположен на улице Челюскинцев. Данное объявление размещено на сайте по продаже товаров и услуг.

Площадь здания составляет 153 квадратных метра, оно меблировано и оборудовано кухонной техникой, а также размещается на первой линии активной улицы с высоким уровнем пешеходного и автомобильного трафика.

По словам владельца бизнеса, данное предложение представляет собой отличную возможность для ведения коммерческой деятельности.

В опубликованном объявлении указано, что средний доход ресторана составляет 2 миллиона рублей в месяц. В заведении трудится 15 человек, пишет 72.ру.

Ресторан продает Иван Самойлов, за готовый бизнес он просит 10,5 миллионов рублей.

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В Тюмени появится рюмочная «Алё, гараж» на месте популярного кафе. Новая вывеска появилась на улице Герцена. Ранее на этом месте располагалось кафе китайско-кубинской кухни Hitro.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Кафе#Ресторан#Коммерческая недвижимость#Продажа бизнеса
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