В школах Тюменской области отменили утренние занятия из-за мороза

Posted 21 февраля, 02:25
Published 21 февраля, 02:25
Modified 21 февраля, 02:27
Updated 21 февраля, 02:27
В школах Тюменского района, Тобольска, Ялуторовска и района объявили отмену утренних занятий для учеников 1-4 классов.
«Пятница, 21 февраля. Отмена занятий первой смены с 1 по 4 классы в школах города Ялуторовска. За окном -28°. Ветер 2 м/с», — сообщили в администрации города.
Аналогичные объявления опубликовали в Тобольске, Тюменском районе. А вот школьникам Тюмени придется идти на уроки — актировки сегодня нет.
«Сегодня учебные занятия 1-й смены в общеобразовательных учреждениях города Тюмени по климатическим условиям не отменяются», — предупредила мэрия.
Новость очень не понравилась тюменцам: за пару часов она набрала более сотни негативных реакций.
По данным центра «Фобос», утром в Тюмени ясно и морозно: -24 градуса. К 14:00 часам потеплеет до -9 градусов, а потом мороз снова возьмет свое: в 20:00 часов столбики термометров опустятся до -20 градусов.
Напомним, юным тюменцам 19 февраля тоже пришлось идти на занятия, хотя учеников Тобольска, Заводоуковска, Исетского и Аромашевского районов пожалели и оставили дома.