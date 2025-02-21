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Posted 21 февраля, 02:25

Published 21 февраля, 02:25

Modified 21 февраля, 02:27

Updated 21 февраля, 02:27

В школах Тюменской области отменили утренние занятия из-за мороза

В школах Тюменской области отменили утренние занятия из-за мороза

21 февраля 2025, 02:25
Фото: 1MI.
Сюжет
Мороз
В ряде городов и районов области объявлены актировки из-за морозной погоды с ветром. От занятий освободили младшеклассников, которые учатся в первую смену. Но дома разрешили остаться не всем.

В школах Тюменского района, Тобольска, Ялуторовска и района объявили отмену утренних занятий для учеников 1-4 классов.

«Пятница, 21 февраля. Отмена занятий первой смены с 1 по 4 классы в школах города Ялуторовска. За окном -28°. Ветер 2 м/с», — сообщили в администрации города.
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Аналогичные объявления опубликовали в Тобольске, Тюменском районе. А вот школьникам Тюмени придется идти на уроки — актировки сегодня нет.

«Сегодня учебные занятия 1-й смены в общеобразовательных учреждениях города Тюмени по климатическим условиям не отменяются», — предупредила мэрия.
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Новость очень не понравилась тюменцам: за пару часов она набрала более сотни негативных реакций.

По данным центра «Фобос», утром в Тюмени ясно и морозно: -24 градуса. К 14:00 часам потеплеет до -9 градусов, а потом мороз снова возьмет свое: в 20:00 часов столбики термометров опустятся до -20 градусов.

Напомним, юным тюменцам 19 февраля тоже пришлось идти на занятия, хотя учеников Тобольска, Заводоуковска, Исетского и Аромашевского районов пожалели и оставили дома.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Школы#Тобольск#Ялуторовский район#Морозы#Актировка#Мороз
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