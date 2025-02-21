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Posted 21 февраля, 15:04

Published 21 февраля, 15:04

Modified 21 февраля, 15:06

Updated 21 февраля, 15:06

В сети магазинов «Светофор» в Тюмени выявили около тысячи нарушений

В сети магазинов «Светофор» в Тюмени выявили около тысячи нарушений

21 февраля 2025, 15:04
Фото: 1MI.
В тюменских магазинах сети «Светофор» выявили свыше 900 нарушений, изъято более 50 партий продукции. Деятельность семи магазинов приостановлена сроком от недели до 60 дней.

В Тюмени региональное управление Роспотребнадзора провело внеплановые проверки в 24 магазинах сети «Светофор» на территории Тюменской области.

По информации пресс-службы ведомства, выявлено свыше 900 нарушений, касающихся условий хранения и сроков годности продуктов питания, а также оборота товаров без соответствующей маркировки. Обнаружены нарушения в отделке торговых и складских помещений, наличие насекомых и птиц в торговых точках, недостаточное качество уборки как внутри помещений, так и на прилегающей территории. Также зафиксированы недостатки в мойке торгового инвентаря.

Изъято более 50 партий несоответствующей пищевой продукции общим объемом 1200 кг, а также более 1000 наименований товаров легкой промышленности.

В отношении должностных ответственных лиц составлено 23 протокола об административных правонарушениях. Приостановлено действие семи торговых точек на сроки от семи до 60 дней.

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В Тюмени еще работают филиалы сети «Светофор». После выявленных нарушений, покупателей в них стало меньше, но некоторую продукцию они продолжают покупать.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Нарушения#Роспотребнадзор#Продукты питания#Светофор#Административные правонарушения
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