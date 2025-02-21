В сети магазинов «Светофор» в Тюмени выявили около тысячи нарушений

По информации пресс-службы ведомства, выявлено свыше 900 нарушений, касающихся условий хранения и сроков годности продуктов питания, а также оборота товаров без соответствующей маркировки. Обнаружены нарушения в отделке торговых и складских помещений, наличие насекомых и птиц в торговых точках, недостаточное качество уборки как внутри помещений, так и на прилегающей территории. Также зафиксированы недостатки в мойке торгового инвентаря.