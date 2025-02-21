В сети магазинов «Светофор» в Тюмени выявили около тысячи нарушений

Posted 21 февраля, 15:04
Published 21 февраля, 15:04
Modified 21 февраля, 15:06
Updated 21 февраля, 15:06
В Тюмени региональное управление Роспотребнадзора провело внеплановые проверки в 24 магазинах сети «Светофор» на территории Тюменской области.
По информации пресс-службы ведомства, выявлено свыше 900 нарушений, касающихся условий хранения и сроков годности продуктов питания, а также оборота товаров без соответствующей маркировки. Обнаружены нарушения в отделке торговых и складских помещений, наличие насекомых и птиц в торговых точках, недостаточное качество уборки как внутри помещений, так и на прилегающей территории. Также зафиксированы недостатки в мойке торгового инвентаря.
Изъято более 50 партий несоответствующей пищевой продукции общим объемом 1200 кг, а также более 1000 наименований товаров легкой промышленности.
В отношении должностных ответственных лиц составлено 23 протокола об административных правонарушениях. Приостановлено действие семи торговых точек на сроки от семи до 60 дней.
В Тюмени еще работают филиалы сети «Светофор». После выявленных нарушений, покупателей в них стало меньше, но некоторую продукцию они продолжают покупать.