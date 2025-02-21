В России начато производство препарата для борьбы с ожирением

Эксперты называют ожирение пандемией XXI века, акцентируя внимание на его связи с увеличением числа случаев смерти от инсультов, инфарктов и других опасных заболеваний. Александр Аметов, заведующий кафедрой эндокринологии Российской медакадемии непрерывного профессионального образования Минздрава России, отметил, что ожирение представляет собой серьезную социальную проблему, негативно влияющую на качество жизни и приводящую к инвалидизации населения. Он также подчеркнул важность повышения доступа к отечественным препаратам для борьбы с избыточным весом, особенно в условиях ограничений на ввоз импортных товаров. Аметов добавил, что такие лекарства могут стать ключевым инструментом в решении данной глобальной проблемы.