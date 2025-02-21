nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 14:54

Published 21 февраля, 14:54

Modified 21 февраля, 14:54

Updated 21 февраля, 14:54

В России начато производство препарата для борьбы с ожирением

В России начато производство препарата для борьбы с ожирением

21 февраля 2025, 14:54
Фото: Изображение Midjourney.
В России средства для борьбы с избыточным весом станут более доступными для населения. Это поможет сократить уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых форм онкологии.

Выпуском лекарственного средства на основе семаглутида, который в мире продается под торговыми марками Ozempic и Wegovy, занимается российская компания «Промомед». У нас он продается под брендом «Велгия» в рамках программы импортозамещения. Препарат предназначен как для больных диабетом, так и для людей, страдающих ожирением, пишет ria.ru.

Как сообщает newsnn.ru, исследования, проведенные американскими учеными, показали, что проблема ожирения достигла угрожающих размеров: им страдает каждый пятый ребенок и каждый второй взрослый в США. Использование препаратов на основе семаглутида может спасти до нескольких десятков тысяч жизней ежегодно — и это только в Соединенных Штатах Америки. Обеспечение доступа к таким препаратам стало важной задачей для здравоохранительных систем многих стран.

Ситуация с ожирением в России тоже очень тревожная. По данным Минздрава, диагноз «ожирение» поставлен примерно 2,5 миллиона россиян. Однако реальное количество людей с этой проблемой может быть намного больше и достигать 45 миллионов.

Эксперты называют ожирение пандемией XXI века, акцентируя внимание на его связи с увеличением числа случаев смерти от инсультов, инфарктов и других опасных заболеваний. Александр Аметов, заведующий кафедрой эндокринологии Российской медакадемии непрерывного профессионального образования Минздрава России, отметил, что ожирение представляет собой серьезную социальную проблему, негативно влияющую на качество жизни и приводящую к инвалидизации населения. Он также подчеркнул важность повышения доступа к отечественным препаратам для борьбы с избыточным весом, особенно в условиях ограничений на ввоз импортных товаров. Аметов добавил, что такие лекарства могут стать ключевым инструментом в решении данной глобальной проблемы.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика