В России начато производство препарата для борьбы с ожирением

Posted 21 февраля, 14:54
Published 21 февраля, 14:54
Modified 21 февраля, 14:54
Updated 21 февраля, 14:54
Выпуском лекарственного средства на основе семаглутида, который в мире продается под торговыми марками Ozempic и Wegovy, занимается российская компания «Промомед». У нас он продается под брендом «Велгия» в рамках программы импортозамещения. Препарат предназначен как для больных диабетом, так и для людей, страдающих ожирением, пишет ria.ru.
Как сообщает newsnn.ru, исследования, проведенные американскими учеными, показали, что проблема ожирения достигла угрожающих размеров: им страдает каждый пятый ребенок и каждый второй взрослый в США. Использование препаратов на основе семаглутида может спасти до нескольких десятков тысяч жизней ежегодно — и это только в Соединенных Штатах Америки. Обеспечение доступа к таким препаратам стало важной задачей для здравоохранительных систем многих стран.
Ситуация с ожирением в России тоже очень тревожная. По данным Минздрава, диагноз «ожирение» поставлен примерно 2,5 миллиона россиян. Однако реальное количество людей с этой проблемой может быть намного больше и достигать 45 миллионов.
Эксперты называют ожирение пандемией XXI века, акцентируя внимание на его связи с увеличением числа случаев смерти от инсультов, инфарктов и других опасных заболеваний. Александр Аметов, заведующий кафедрой эндокринологии Российской медакадемии непрерывного профессионального образования Минздрава России, отметил, что ожирение представляет собой серьезную социальную проблему, негативно влияющую на качество жизни и приводящую к инвалидизации населения. Он также подчеркнул важность повышения доступа к отечественным препаратам для борьбы с избыточным весом, особенно в условиях ограничений на ввоз импортных товаров. Аметов добавил, что такие лекарства могут стать ключевым инструментом в решении данной глобальной проблемы.