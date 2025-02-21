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Posted 21 февраля, 15:48

Published 21 февраля, 15:48

Modified 21 февраля, 15:50

Updated 21 февраля, 15:50

У мэра Тюмени появился новый зам из Тобольска

У мэра Тюмени появился новый зам из Тобольска

21 февраля 2025, 15:48
Фото: nashgorod.ru.
Сюжет
Правительство Тюменской области
В администрации Тюмени назначен новый заместитель Максима Афанасьева. Светлана Сейдвалиева получила должность заместителя главы Тюмени и директора административного департамента городской администрации.

В администрации Тюмени на должность заместителя главы назначена Светлана Сейдвалиева. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своем телеграм-канале.

Известно, что ранее Сейдвалиева курировала вопросы управления делами администрации города Тобольска. После назначения Максима Афанасьева главой Тюмени перешла в администрацию Тюменского района и Тюмени.

Афанасьев отметил ее широкий опыт в органах местного самоуправления и добавил, что чиновница сумела зарекомендовать себя как профессионал высокого уровня.

На новом месте Светлана Сейдвалиева будет курировать административным департаментом мэрии. Ранее на этом месте работал Артем Дяченко, который сейчас занимает должность в правительстве Тюменской области.

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Ранее «Наш город» писал, что заместитель главы Тюмени Артем Дяченко, курировавший работу административного департамента, покинул администрацию города. Максим Афанасьев сообщил, что Дьяченко переходит в правительство Тюменской области.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Администрация#Тобольск#Максим Афанасьев#Правительство Тюменской области
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