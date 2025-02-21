У мэра Тюмени появился новый зам из Тобольска

Posted 21 февраля, 15:48
Published 21 февраля, 15:48
Modified 21 февраля, 15:50
Updated 21 февраля, 15:50
В администрации Тюмени на должность заместителя главы назначена Светлана Сейдвалиева. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своем телеграм-канале.
Известно, что ранее Сейдвалиева курировала вопросы управления делами администрации города Тобольска. После назначения Максима Афанасьева главой Тюмени перешла в администрацию Тюменского района и Тюмени.
Афанасьев отметил ее широкий опыт в органах местного самоуправления и добавил, что чиновница сумела зарекомендовать себя как профессионал высокого уровня.
На новом месте Светлана Сейдвалиева будет курировать административным департаментом мэрии. Ранее на этом месте работал Артем Дяченко, который сейчас занимает должность в правительстве Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал, что заместитель главы Тюмени Артем Дяченко, курировавший работу административного департамента, покинул администрацию города. Максим Афанасьев сообщил, что Дьяченко переходит в правительство Тюменской области.