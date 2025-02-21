Тюменцев предупредил о новом скачке цен на кофе

Posted 21 февраля, 03:27
Published 21 февраля, 03:27
Modified 21 февраля, 03:29
Updated 21 февраля, 03:29
Один из самых частых заказов в кофейнях — капучино. Чашка этого напитка в марте 2024 года в среднем стоила 180 рублей. Наступающей весной она обойдется тюменцам уже в 260 рублей.
Зерна арабики за год подорожали со 188 центов до 400 центов за фунт, а это более чем вдвое. Робуста за год подорожала на 56%, пишет 72.ru.
Главная причина роста цен — погодные условия в странах-производителях. Сильнейшая за 40 лет засуха в Бразилии привела к неурожаю кофе. В 2025–2026 годах ожидается самый низкий за три года уровень производства. Во Вьетнаме урожай робусты упал на 20%, а именно отсюда ее везут в большинство стран.
Доставка часто затягивается из-за геополитических рисков, что повышает стоимость конечного продукта. Проблем добавляют и сложности с международными расчетами.
В самом начале года эксперты предсказали, кофе популярной обжарки вырастет в цене еще на 30%. Хотя дефицит этого напитка россиянам не грозит, но и ждать снижения цен в ближайшее время не стоит.