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Posted 21 февраля, 03:27

Published 21 февраля, 03:27

Modified 21 февраля, 03:29

Updated 21 февраля, 03:29

Тюменцев предупредил о новом скачке цен на кофе

Тюменцев предупредил о новом скачке цен на кофе

21 февраля 2025, 03:27
Фото: Изображение Midjourney.
Горячие напитки в кофейнях за год значительно подорожали. В марте ожидается новое повышение цен. И утренняя чашка кофе может обойтись почти в ту же сумму, что и бизнес-ланч.

Один из самых частых заказов в кофейнях — капучино. Чашка этого напитка в марте 2024 года в среднем стоила 180 рублей. Наступающей весной она обойдется тюменцам уже в 260 рублей.

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Зерна арабики за год подорожали со 188 центов до 400 центов за фунт, а это более чем вдвое. Робуста за год подорожала на 56%, пишет 72.ru.

Главная причина роста цен — погодные условия в странах-производителях. Сильнейшая за 40 лет засуха в Бразилии привела к неурожаю кофе. В 2025–2026 годах ожидается самый низкий за три года уровень производства. Во Вьетнаме урожай робусты упал на 20%, а именно отсюда ее везут в большинство стран.

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Доставка часто затягивается из-за геополитических рисков, что повышает стоимость конечного продукта. Проблем добавляют и сложности с международными расчетами.

В самом начале года эксперты предсказали, кофе популярной обжарки вырастет в цене еще на 30%. Хотя дефицит этого напитка россиянам не грозит, но и ждать снижения цен в ближайшее время не стоит.

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