Тюменцев предупредил о новом скачке цен на кофе

Главная причина роста цен — погодные условия в странах-производителях. Сильнейшая за 40 лет засуха в Бразилии привела к неурожаю кофе. В 2025–2026 годах ожидается самый низкий за три года уровень производства. Во Вьетнаме урожай робусты упал на 20%, а именно отсюда ее везут в большинство стран.