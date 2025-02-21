Тюменцам без опыта готовы платить до 300 000 рублей в месяц

Posted 21 февраля, 09:17
Published 21 февраля, 09:17
Modified 21 февраля, 09:19
Updated 21 февраля, 09:19
На 21 февраля сервис Авито Работа предлагает более 14 100 вакансий для начинающих работников. При этом, уровень предлагаемой зарплаты вполне достойный. Часть вакансий предполагает вахтовый метод работы.
Так, без опыта можно устроиться охранником на вахту и получать от 234 до 280 тыс. рублей за смену. На тех же условиях приглашают слесаря инструментальщика с зарплатой до 259 тыс. рублей за смену, водителя категории С или машиниста пкс с зарплатой 200- 300 тыс. рублей за смену, следует из данных сервиса.
Там же опубликована вакансия мясника-повара с выездом на вахту в Московскую область и зарплатой до 225 тыс. рублей. И упаковщика косметики, которому предлагают платить 144-288 тыс. рублей за смену. на руки
А можно никуда не ездить, достаточно устроиться начинающим барбером в Тюмени. Работодатель обещает платить от 70 до 300 тыс. рублей за смену.
«В Тюменской области в январе 2025 года вакансий для кандидатов без опыта стало на 46% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года», — сообщили аналитики сервиса.
По данным ЦБ РФ, дефицит работников в Тюменской области ослаб. Ситуация на рынке труда стабилизируется. А все благодаря притоку мигрантов — он помог справиться с основным дефицитом.