Тюменцам без опыта готовы платить до 300 000 рублей в месяц

Так, без опыта можно устроиться охранником на вахту и получать от 234 до 280 тыс. рублей за смену. На тех же условиях приглашают слесаря инструментальщика с зарплатой до 259 тыс. рублей за смену, водителя категории С или машиниста пкс с зарплатой 200- 300 тыс. рублей за смену, следует из данных сервиса.