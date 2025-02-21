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Posted 21 февраля, 09:17

Published 21 февраля, 09:17

Modified 21 февраля, 09:19

Updated 21 февраля, 09:19

Тюменцам без опыта готовы платить до 300 000 рублей в месяц

Тюменцам без опыта готовы платить до 300 000 рублей в месяц

21 февраля 2025, 09:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Зарплата
Жителям Тюменской области предлагают вакансии с зарплатой до 300 тыс. рублей в месяц. Работодатели готовы взять на эти места людей без опыта работы. Некоторым предлагают командировки в Подмосковье.

На 21 февраля сервис Авито Работа предлагает более 14 100 вакансий для начинающих работников. При этом, уровень предлагаемой зарплаты вполне достойный. Часть вакансий предполагает вахтовый метод работы.

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Так, без опыта можно устроиться охранником на вахту и получать от 234 до 280 тыс. рублей за смену. На тех же условиях приглашают слесаря инструментальщика с зарплатой до 259 тыс. рублей за смену, водителя категории С или машиниста пкс с зарплатой 200- 300 тыс. рублей за смену, следует из данных сервиса.

Там же опубликована вакансия мясника-повара с выездом на вахту в Московскую область и зарплатой до 225 тыс. рублей. И упаковщика косметики, которому предлагают платить 144-288 тыс. рублей за смену. на руки

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А можно никуда не ездить, достаточно устроиться начинающим барбером в Тюмени. Работодатель обещает платить от 70 до 300 тыс. рублей за смену.

«В Тюменской области в январе 2025 года вакансий для кандидатов без опыта стало на 46% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года», — сообщили аналитики сервиса.

По данным ЦБ РФ, дефицит работников в Тюменской области ослаб. Ситуация на рынке труда стабилизируется. А все благодаря притоку мигрантов — он помог справиться с основным дефицитом.

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#Марина Коржина#Тюмень#Тюменская область#Зарплата#Поиск работы#Вакансии
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