Тюменские застройщики оценили преимущества «Строительно-индустриального кластера»

«Строительно-индустриальный кластер» был создан в феврале 2024 года. Сейчас в нем уже участвуют 62 компании из пяти регионов. В общей сложности, в рамках кластера взаимодействуют около 750 компаний. Ассоциация девелоперов в перспективе может дать мощный синергетический эффект для развития строительной отрасли региона и страны в целом. Ключевым достижением стало начало реализации 11 инвестиционных проектов на общую сумму более 7 млрд рублей. Эти проекты направлены на создание и модернизацию производств, выпуск импортозамещающего оборудования и новых строительных материалов, укрепляя технологический суверенитет России.