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Posted 21 февраля, 05:15

Published 21 февраля, 05:15

Modified 4 марта, 04:01

Updated 4 марта, 04:01

Тюменские застройщики оценили преимущества «Строительно-индустриального кластера»

Тюменские застройщики оценили преимущества «Строительно-индустриального кластера»

21 февраля 2025, 05:15
Фото: nashgorod.ru.
Власти Тюменской области встретились с региональными девелоперы, чтобы обсудить преимущества для участников «Строительно-индустриального кластера».
Фото: ГУС ТО/телеграм

Спикерами на совещании выступили замгубернатора Сергей Шустов, президент ТПП Ольга Езикеева, и. о. начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселёв. На встречу с ними пришли представители 17 ведущих компаний-застройщиков.

«На наш взгляд, только объединившись вместе, с теми профессионалами, которые могут выстроить хорошие нормальные партнерские отношения, мы сможем пройти этот непростой в экономике период. Сейчас есть определенные методы, способы организации строительного производства, поставки материалов, налаживания связей, которыми коллеги готовы с вами делиться. Благодаря нашим общим действиям мы сможем улучшить и экономику», — пояснил Сергей Шустов.

Цели кластера:

  • реализация новых проектов за счёт использования мер господдержки;
  • расширение пула заказчиков;
  • продвижение проектов в строительной индустрии;
  • упрощение механизма взаимодействия с заказчиком;
  • снижение зависимости от импорта;
  • получение доступа к ранжированной базе поставщиков (в том числе из других регионов и стран).

«Строительно-индустриальный кластер» был создан в феврале 2024 года. Сейчас в нем уже участвуют 62 компании из пяти регионов. В общей сложности, в рамках кластера взаимодействуют около 750 компаний. Ассоциация девелоперов в перспективе может дать мощный синергетический эффект для развития строительной отрасли региона и страны в целом. Ключевым достижением стало начало реализации 11 инвестиционных проектов на общую сумму более 7 млрд рублей. Эти проекты направлены на создание и модернизацию производств, выпуск импортозамещающего оборудования и новых строительных материалов, укрепляя технологический суверенитет России.

Напомним, прошлым летом Тюменский строительно-индустриальный кластер был включен реестр Минпромторга РФ.

Тюменский строительно-индустриальный кластер включен реестр Минпромторга РФ
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