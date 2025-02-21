Тюменец продает сосульку за 4,5 млн рублей

Posted 21 февраля, 03:02
Published 21 февраля, 03:02
Modified 21 февраля, 08:12
Updated 21 февраля, 08:12
«Рука изо льда природного происхождения», — говорится в объявлении на популярном сайте.
Продавец понимает, насколько необычно его предложение и что оно может вызвать неоднозначную реакцию. Поэтому в объявлении есть приписка, где всем недовольным предлагается «пройти мимо».
Цена природного шедевра — 4,5 млн рублей, и это уже со скидкой. Первоначальная цена руки изо льда составляла 5 млн рублей. Продавец так высоко оценил свой товар из-за его естественного происхождения и необычной формы.
«Она висела у меня на крыше дома. Это единственный экземпляр, в мире больше аналогов нет», — прокомментировал продавец изданию «Тюменская область сегодня».
Жители Тюменской области нынешней зимой сталкиваются со льдом чаще, чем хотели бы: из-за температурных качелей гололед стал одной из главных проблем. Так, одни тротуары покрыты сплошным льдом, а другие — кашей из снега и реагентов. На плохую уборку снега и льда с тротуаров жалуются жители Тюмени, Ялуторовска и других городов и поселков области.