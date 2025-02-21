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Posted 21 февраля, 03:02

Published 21 февраля, 03:02

Modified 21 февраля, 08:12

Updated 21 февраля, 08:12

Тюменец продает сосульку за 4,5 млн рублей

Тюменец продает сосульку за 4,5 млн рублей

21 февраля 2025, 03:02
Фото: 1MI.
Житель Тюмени выставил на продажу выросшую на его доме сосульку. Цена вопроса — 4,5 млн рублей. Ценность предмета продавец объясняет его необычной формой.
«Рука изо льда природного происхождения», — говорится в объявлении на популярном сайте.

Продавец понимает, насколько необычно его предложение и что оно может вызвать неоднозначную реакцию. Поэтому в объявлении есть приписка, где всем недовольным предлагается «пройти мимо».

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Цена природного шедевра — 4,5 млн рублей, и это уже со скидкой. Первоначальная цена руки изо льда составляла 5 млн рублей. Продавец так высоко оценил свой товар из-за его естественного происхождения и необычной формы.

Фото: сайт «Авито»
«Она висела у меня на крыше дома. Это единственный экземпляр, в мире больше аналогов нет», — прокомментировал продавец изданию «Тюменская область сегодня».
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Жители Тюменской области нынешней зимой сталкиваются со льдом чаще, чем хотели бы: из-за температурных качелей гололед стал одной из главных проблем. Так, одни тротуары покрыты сплошным льдом, а другие — кашей из снега и реагентов. На плохую уборку снега и льда с тротуаров жалуются жители Тюмени, Ялуторовска и других городов и поселков области.

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