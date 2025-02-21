Тюменец продает сосульку за 4,5 млн рублей

Жители Тюменской области нынешней зимой сталкиваются со льдом чаще, чем хотели бы: из-за температурных качелей гололед стал одной из главных проблем. Так, одни тротуары покрыты сплошным льдом, а другие — кашей из снега и реагентов. На плохую уборку снега и льда с тротуаров жалуются жители Тюмени, Ялуторовска и других городов и поселков области.