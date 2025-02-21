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Posted 21 февраля, 06:15

Published 21 февраля, 06:15

Modified 21 февраля, 06:17

Updated 21 февраля, 06:17

Тюменец получил срок за то, что воспитывал сыновей ножом

Тюменец получил срок за то, что воспитывал сыновей ножом

21 февраля 2025, 06:15
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Полиция узнала о случаях домашнего насилия в Голышмановском районе. Местный житель воспитывал сыновей ударами ножа. Суд приговорил мужчину к реальному сроку.

71-летний Нугаев в октябре 2024 года распивал спиртное с сыновьями Н. и Б. Во время застолья случилась ссора с Б., который выругался матом в адрес отца. Тот схватил металлические ножницы и ударил сына в грудь, а после сам вызвал скорую помощь.

Ситуация повторилась в ноябре. Во время очередного застолья сын Н. повысил голос на отца и выразился матом. Нугаев разозлился и кухонным ножом ударил сына в бедро и плечо.

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Полиция провела расследование о причинении тяжкого и легкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

«Подсудимый свою вину признал, в содеянном раскаялся. Голышмановский районный суд вынес приговор и назначил наказание в виде 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее один из участников пьяной драки получил не только срок, но и иск на 700 тыс. рублей. Мужчина разбил бутылку о голову противника, от чего остался безобразный шрам.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Суд#Ножевое ранение#Голышмановский район
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