Тюменец получил срок за то, что воспитывал сыновей ножом

Posted 21 февраля, 06:15
Published 21 февраля, 06:15
Modified 21 февраля, 06:17
Updated 21 февраля, 06:17
71-летний Нугаев в октябре 2024 года распивал спиртное с сыновьями Н. и Б. Во время застолья случилась ссора с Б., который выругался матом в адрес отца. Тот схватил металлические ножницы и ударил сына в грудь, а после сам вызвал скорую помощь.
Ситуация повторилась в ноябре. Во время очередного застолья сын Н. повысил голос на отца и выразился матом. Нугаев разозлился и кухонным ножом ударил сына в бедро и плечо.
Полиция провела расследование о причинении тяжкого и легкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).
«Подсудимый свою вину признал, в содеянном раскаялся. Голышмановский районный суд вынес приговор и назначил наказание в виде 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Ранее один из участников пьяной драки получил не только срок, но и иск на 700 тыс. рублей. Мужчина разбил бутылку о голову противника, от чего остался безобразный шрам.