Тюменец получил срок за то, что воспитывал сыновей ножом

71-летний Нугаев в октябре 2024 года распивал спиртное с сыновьями Н. и Б. Во время застолья случилась ссора с Б., который выругался матом в адрес отца. Тот схватил металлические ножницы и ударил сына в грудь, а после сам вызвал скорую помощь.