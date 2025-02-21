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Posted 21 февраля, 11:51

Published 21 февраля, 11:51

Modified 21 февраля, 11:53

Updated 21 февраля, 11:53

Тело тюменца, погибшего в гараже, спасатели доставали с помощью гидравлики

Тело тюменца, погибшего в гараже, спасатели доставали с помощью гидравлики

21 февраля 2025, 11:51
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Спасатели
В Тюмени в одном из гаражных кооперативов местного жителя придавил собственный автомобиль. Трагедия произошла вечером 20 февраля.

Житель региональной столицы погиб во время проведения ремонтных работ. Подробности сообщает телеграм-канал ГКУ ТО «ТОСЭР».

В гаражном кооперативе «Пилот 77» тюменец чинил свое транспортное средство, когда легковой автомобиль сорвался и придавил своего владельца.

В службу 112 сообщение поступило в седьмом часу вечера, на место выехала поисково-спасательная служба «ТОСЭР».

«Спасатели Тюменского ПСО областной службы спасения ликвидировали последствия несчастного случая, обернувшегося смертью. Применив гидравлический аварийно-спасательный инструмент, они деблокировали тело мужчины из-под автомобиля», — указано в сообщении.

Специалисты предупредили жителей Тюмени, что во время проведения ремонтных работ необходимо соблюдать правила безопасности.

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Ранее в Тюменской области отдых на природе с шашлыками обернулся гибелью для отдыхающей тюменки. Ее выпивший знакомый переехал своих друзей на своем автомобиле.

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#Ксения Мальчева#Происшествия#Тюмень#Безопасность#Спасатели#Гараж#Автомобиль#Ремонтные работы#Погибший
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