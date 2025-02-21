Тело тюменца, погибшего в гараже, спасатели доставали с помощью гидравлики

Posted 21 февраля, 11:51
Published 21 февраля, 11:51
Modified 21 февраля, 11:53
Updated 21 февраля, 11:53
Житель региональной столицы погиб во время проведения ремонтных работ. Подробности сообщает телеграм-канал ГКУ ТО «ТОСЭР».
В гаражном кооперативе «Пилот 77» тюменец чинил свое транспортное средство, когда легковой автомобиль сорвался и придавил своего владельца.
В службу 112 сообщение поступило в седьмом часу вечера, на место выехала поисково-спасательная служба «ТОСЭР».
«Спасатели Тюменского ПСО областной службы спасения ликвидировали последствия несчастного случая, обернувшегося смертью. Применив гидравлический аварийно-спасательный инструмент, они деблокировали тело мужчины из-под автомобиля», — указано в сообщении.
Специалисты предупредили жителей Тюмени, что во время проведения ремонтных работ необходимо соблюдать правила безопасности.
Ранее в Тюменской области отдых на природе с шашлыками обернулся гибелью для отдыхающей тюменки. Ее выпивший знакомый переехал своих друзей на своем автомобиле.