Стриптизерши и эскортницы готовят сюрпризы тюменцам к 23 февраля

Ряд стрип-клубов и частных агентств анонсировали скидки на приватные танцы, а также на вечерние программы с участием популярных танцовщиц. Также в Тюмени активно развиваются предложения эскорт-услуг, где девушки будут поздравлять своих клиентов с праздником, предлагая бонусы за долгосрочные заказы или заранее забронированные встречи. В некоторых агентствах обещают сюрпризы для клиентов, которые решат заказать услуги в честь мужского дня.