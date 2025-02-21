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Posted 21 февраля, 08:39

Published 21 февраля, 08:39

Modified 21 февраля, 08:41

Updated 21 февраля, 08:41

Стриптизерши и эскортницы готовят подарки тюменцам к 23 февраля.

Стриптизерши и эскортницы готовят сюрпризы тюменцам к 23 февраля

21 февраля 2025, 08:39
Фото: 1MI. Стриптизерши и эскортницы готовят подарки тюменцам к 23 февраля.
В преддверии праздника 23 февраля тюменские стриптизерши и эскортницы ждут массового наплыва клиентов. В некоторых заведениях города женщины предлагают специальные предложения на свои услуги, приуроченные к Дню защитника Отечества.

Ряд стрип-клубов и частных агентств анонсировали скидки на приватные танцы, а также на вечерние программы с участием популярных танцовщиц. Также в Тюмени активно развиваются предложения эскорт-услуг, где девушки будут поздравлять своих клиентов с праздником, предлагая бонусы за долгосрочные заказы или заранее забронированные встречи. В некоторых агентствах обещают сюрпризы для клиентов, которые решат заказать услуги в честь мужского дня.

«У нас уже прогнозируется наплыв клиентов. Много сертификатов на посещение уже раскупили. Конечно, наши девчонки готовят сюрпризы, чтобы порадовать гостей в праздник», — рассказал «Нашему городу» администратор одного из интим салонов.

Также известно, что мноиге салоны уже закрыли записи на 22 и 23 февраля, так как все места уже заняты.

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Ранее «Наш город»» рассказывал о том, как в Тюмени проходят секс-вечеринки.

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