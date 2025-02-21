Стриптизерши и эскортницы готовят сюрпризы тюменцам к 23 февраля

Posted 21 февраля, 08:39
Published 21 февраля, 08:39
Modified 21 февраля, 08:41
Updated 21 февраля, 08:41
Ряд стрип-клубов и частных агентств анонсировали скидки на приватные танцы, а также на вечерние программы с участием популярных танцовщиц. Также в Тюмени активно развиваются предложения эскорт-услуг, где девушки будут поздравлять своих клиентов с праздником, предлагая бонусы за долгосрочные заказы или заранее забронированные встречи. В некоторых агентствах обещают сюрпризы для клиентов, которые решат заказать услуги в честь мужского дня.
«У нас уже прогнозируется наплыв клиентов. Много сертификатов на посещение уже раскупили. Конечно, наши девчонки готовят сюрпризы, чтобы порадовать гостей в праздник», — рассказал «Нашему городу» администратор одного из интим салонов.
Также известно, что мноиге салоны уже закрыли записи на 22 и 23 февраля, так как все места уже заняты.
Ранее «Наш город»» рассказывал о том, как в Тюмени проходят секс-вечеринки.