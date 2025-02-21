Север — твой ориентир домой: тюменский девелопер «СтройМир» объявил о ребрендинге

Posted 21 февраля, 04:00
Published 21 февраля, 04:00
Modified 21 февраля, 04:00
Updated 21 февраля, 04:00
За 24 года СтройМир стал не просто заметным застройщиком, а создателем теплых домов, в которых растет уже второе поколение тюменцев. Теперь компания вступает в новый этап своей истории — под новым именем, с обновленной философией и амбициозными планами.
Ребрендинг затрагивает не только название. Философия девелопера теперь строится на эстетике, экологичности и удобстве для жителей. Фирменные цвета бренда — бирюзовый, глубокий графит и холодный белый, напоминающие о северном сиянии. В логотипе — полярная звезда и и стрелка компаса как символ ориентира, ведущего домой.
Группа компаний «СтройМир» работает на рынке недвижимости с 2001 года. В Тюмени она известна благодаря проектам «Мозаика», «Дабл-Дабл» и «Тесла Парк» и новаторскому подходу. Например, «Тесла Парк» стал первым ЖК, где появилась система «Умный дом» в городе.
«При разработке названия и визуального стиля наша команда вдохновлялась красотой северной природы Тюменской области. Но для нас север — это не только география, это особенный характер, в котором сочетаются сдержанность и отзывчивость, искренность и решительность. Мы создаем дома для таких людей и разделяем их ценности», — говорит Екатерина Шергина, директор по маркетингу группы компаний «Север».
С обновленным брендом компания расширяет горизонты. С 2024 года Север вышел на федеральный уровень, и теперь его проекты реализуются не только в Тюмени, но и в Екатеринбурге и Москве. В ближайших планах — запуск новых жилых кварталов и развитие уже существующих проектов: «Смородина», «Дабл-Дабл», «Энвилль» и «Айрис», которые займут свое место на карте города.
«Компания меняет подход к диалогу. Ребрендинг — это только первый шаг. Мы планируем масштабирование, и земельный банк компании составит более 1 млн квадратных метров», — отмечает Екатерина Шергина.
Север становится не просто девелопером, а соавтором городской среды. Дома с продуманной архитектурой, современные технологии, новые стандарты строительства — всё это часть обновленной стратегии компании. И, конечно, главный ориентир всегда остается неизменным — дом.