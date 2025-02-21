Север — твой ориентир домой: тюменский девелопер «СтройМир» объявил о ребрендинге

С обновленным брендом компания расширяет горизонты. С 2024 года Север вышел на федеральный уровень, и теперь его проекты реализуются не только в Тюмени, но и в Екатеринбурге и Москве. В ближайших планах — запуск новых жилых кварталов и развитие уже существующих проектов: «Смородина», «Дабл-Дабл», «Энвилль» и «Айрис», которые займут свое место на карте города.