С тюменского застройщика «Создатели» требуют 16 млн рублей

Posted 21 февраля, 13:40
Published 21 февраля, 13:40
Modified 21 февраля, 13:42
Updated 21 февраля, 13:42
Администрация Тюмени подала иск против застройщика «Создатели» с требованием взыскать неустойку на сумму 16,2 миллиона рублей. Информация об этом размещена от 5 декабря 2024 года в документах арбитражного суда.
Департамент земельных отношений и градостроительства мэрии Тюмени сообщил, что застройщик получил земельный участок в пределах улиц Ставропольской и переулка 5-й Степной в рамках программы комплексного развития территории. В 2021 году между администрацией и компанией был подписан договор, в рамках которого был построен жилой комплекс «Дом на Баумана». Однако застройщик нарушил сроки окончания строительства объектов, а также сроки создания инженерных и коммунальных систем, пишет 72.ру.
По условиям договора, за каждое неисполненное обязательство ООО «Создатели» должно уплатить штраф в размере 50% от стоимости права на заключение контракта.
В Тюмени банкротства за долги перед налоговиками избежала компания «Металлстройторг», которая связанна с холдингом «Арсиб». При этом долг компании перед налоговикам составил более 235 миллионов рублей.