С тюменского застройщика «Создатели» требуют 16 млн рублей

Департамент земельных отношений и градостроительства мэрии Тюмени сообщил, что застройщик получил земельный участок в пределах улиц Ставропольской и переулка 5-й Степной в рамках программы комплексного развития территории. В 2021 году между администрацией и компанией был подписан договор, в рамках которого был построен жилой комплекс «Дом на Баумана». Однако застройщик нарушил сроки окончания строительства объектов, а также сроки создания инженерных и коммунальных систем, пишет 72.ру.