nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 13:40

Published 21 февраля, 13:40

Modified 21 февраля, 13:42

Updated 21 февраля, 13:42

С тюменского застройщика «Создатели» требуют 16 млн рублей

С тюменского застройщика «Создатели» требуют 16 млн рублей

21 февраля 2025, 13:40
Фото: nashgorod.ru.
Сюжет
Строительство
Представители администрации города Тюмени обратились в суд с иском к строительной организации. Мэрия требует девелопера выплатить 16,2 млн руб в качестве неустойки.

Администрация Тюмени подала иск против застройщика «Создатели» с требованием взыскать неустойку на сумму 16,2 миллиона рублей. Информация об этом размещена от 5 декабря 2024 года в документах арбитражного суда.

Департамент земельных отношений и градостроительства мэрии Тюмени сообщил, что застройщик получил земельный участок в пределах улиц Ставропольской и переулка 5-й Степной в рамках программы комплексного развития территории. В 2021 году между администрацией и компанией был подписан договор, в рамках которого был построен жилой комплекс «Дом на Баумана». Однако застройщик нарушил сроки окончания строительства объектов, а также сроки создания инженерных и коммунальных систем, пишет 72.ру.

По условиям договора, за каждое неисполненное обязательство ООО «Создатели» должно уплатить штраф в размере 50% от стоимости права на заключение контракта.

Арестованного замгубернатора ХМАО конвоируют в Тюмень, чтоб он стал сговорчивее
Узнать подробнее

В Тюмени банкротства за долги перед налоговиками избежала компания «Металлстройторг», которая связанна с холдингом «Арсиб». При этом долг компании перед налоговикам составил более 235 миллионов рублей.

Читайте также:
Экосистема Туры гибнет, а у тюменцев изымут земли в Ожогина и ПатрушеваТело тюменца, погибшего в гараже, спасатели доставали с помощью гидравликиСтриптизерши и эскортницы готовят подарки тюменцам к 23 февраля
#Ксения Мальчева#Тюмень#Строительство#Суд#Жилой комплекс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика