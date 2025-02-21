Осторожно, без паники. Почему тюменские мужчины доводят себя до паники?

Кризис часто проявляется в виде чувства одиночества, депрессии, неудовлетворенности и стремления к переменам. Возникает сожаление о прошедшем времени. Для некоторых это становится шансом изменить свою жизнь — улучшить отношения с детьми, установить более глубокие осознанные связи. Другие же могут погружаться в работу, увлекаться алкоголем или занимаются новыми экстравагантными увлечениями.