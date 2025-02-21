Осторожно, без паники. Почему тюменские мужчины доводят себя до паники?

Posted 21 февраля, 16:55
Published 21 февраля, 16:55
Modified 21 февраля, 16:57
Updated 21 февраля, 16:57
В современном обществе устоялось мнение, что мужчина воспринимается как оплот семьи, который должен быть всегда сильным, обеспечивать финансовую стабильность и поддерживать социальный статус.
Часто ответственность за семью и близких может вызвать серьезные психологические нарушения, включая тревожные расстройства и панические атаки.
О причинах, из-за которых это происходит «Нашему городу» рассказала ведущий психолог Регионального центра «Семья» Елена Подгорная.
Со слов специалиста, мальчикам часто внушают, что они должны быть эмоционально сдержанными и сильными: «Мальчики не плачут», «Будь сильным». Хотя стереотипы меняются, многие мужчины все еще воспринимают проявление эмоций как признак слабости. Это ограничивает возможность мужчин открыто делиться своими чувствами, хотя они способны на сопереживание и заботу.
Бытует мнение, что в 42 года у мужчин наступает сложный возрастной период.
«На основе моего опыта могу сказать, что ко мне приходят мужчины самых разных возрастов, причем чаще всего это клиенты около 25 лет. Замечаю, что в последние годы количество мужчин, ищущих помощь, действительно возросло. Я считаю, что это связано с тем, что общество все больше начинает говорить о том, что обращаться за психологической или даже психиатрической поддержкой — это нормально. Теперь это воспринимается уже не как проявление слабости. Наоборот, признание своих эмоций и открытость по поводу своих страданий рассматриваются как проявление силы, для чего требуется настоящее мужество», — отметила Елена Подгорная
Период кризиса среднего возраста — время, когда происходит переосмысление житейских ценностей. Молодость уходит, энергия уже не переполняет, тело изменяется: многие мужчины начинают набирать вес, появляются лишние сантиметры в районе живота, а мышечная масса уменьшается. Также наблюдается снижение либидо и усиление чувства усталости. Эти изменения отражаются на психоэмоциональном состоянии мужчин.
Кризис часто проявляется в виде чувства одиночества, депрессии, неудовлетворенности и стремления к переменам. Возникает сожаление о прошедшем времени. Для некоторых это становится шансом изменить свою жизнь — улучшить отношения с детьми, установить более глубокие осознанные связи. Другие же могут погружаться в работу, увлекаться алкоголем или занимаются новыми экстравагантными увлечениями.
Во время кризиса мужчина может начать искать связи на стороне. Это происходит не всегда из-за потери любви к супруге. Иногда это вызвано желанием ощутить себя более привлекательным и мужественным.
Почему мужчины сами вызывают у себя панические атаки? Ситуация часто происходит невольно. Это может произойти из-за того, что они не хотят выглядеть слабыми, не умеют выражать свои эмоции и уверены, что могут самостоятельно справиться с проблемами.
Эмоции сдерживаются, что рано или поздно может выразиться в панических атаках, беспокойстве, бессоннице или даже сердечных заболеваниях.
Опасность этого явления заключается в том, что мужчинам сложно признать свои потребности, как в помощи специалистов (врачей, психологов), так и в поддержке со стороны близких.
Необходимо дать мужчине уверенность, что его ценят. Ценят не только за его профессиональные успехи и количество зарабатываемых денег, но и за то, как он заботится о своей семье и близких.
Ранее «Наш город» писал о том, что мужской климакс не является мифом, так как андропауза — это естественный процесс старения, связанным со снижением уровня тестостерона в организме мужчины.