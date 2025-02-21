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Posted 21 февраля, 02:07

Published 21 февраля, 02:07

Modified 21 февраля, 02:07

Updated 21 февраля, 02:07

Народные приметы на Захарьев день: чего нельзя делать 21 февраля

Народные приметы на Захарьев день: чего нельзя делать 21 февраля

21 февраля 2025, 02:07
Фото: 1MI.
Православная церковь вспоминает одного из 12 малых пророков святого Захария. По народному календарю, 21 февраля — день Захара Серповидца, когда нужно было точить серпы и ножи.

Чего нельзя делать 21 февраля

Хотя день благоприятный для заточки инструментов, применять их на себе запрещено. Любые хирургические вмешательства могут обернуться осложнениями, в том числе удаление зубов. Женщинам нельзя смотреться в зеркало — можно «проглядеть» свою красоту и получить проблемы с кожей.

Нельзя в этот день заниматься денежными делами — высок риск быть обманутыми. Не стоит также завидовать чьим-то удачам, иначе можно навлечь беду и на себе, и на того, кому позавидовали.

Главное бытовое поверье — не мыть полы, а то можно вымыть из дома благополучие и здоровье домочадцев. Мужчинам на Захара не стоит ходить на рыбалку, улова все равно не будет.

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Что нужно делать 21 февраля

Прозвание «Серповидец» этому дню дали за традицию точить инструмент к полевым работам. Городским жителям нужно заняться заточкой ножей в доме — так привлечете удачу в делах и финансовый успех.

На Захара обычно ходили свататься. Удачный день для предложения руки и сердца, признания в чувствах.

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Приметы на погоду

В Захарьев день можно было узнать погоду на весну. Сильные морозы предвещают раннюю весну и теплый март. Так же мороз считали верной приметой, что зимы осталось совсем немного — скоро окончательно придет тепло. А круг вокруг луны означал, что снегу лежать недолго, скоро все растает. Красноватый оттенок луны в ночь на Захария также предвещал оттепель.

Иней на деревьях считали знаком будущего обильного сбора меда.

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Многие приметы этого дня связаны с животными:

  • куры кудахчут больше обычного — к снегопаду;
  • гуси оживились, купаются в снегу — к потеплению;
  • собака кувыркается в снегу — к оттепели;
  • собака возбужденно носится по двору — к метели.
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