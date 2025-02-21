Народные приметы на Захарьев день: чего нельзя делать 21 февраля

В Захарьев день можно было узнать погоду на весну. Сильные морозы предвещают раннюю весну и теплый март. Так же мороз считали верной приметой, что зимы осталось совсем немного — скоро окончательно придет тепло. А круг вокруг луны означал, что снегу лежать недолго, скоро все растает. Красноватый оттенок луны в ночь на Захария также предвещал оттепель.