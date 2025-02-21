Народные приметы на Захарьев день: чего нельзя делать 21 февраля

Posted 21 февраля, 02:07
Published 21 февраля, 02:07
Modified 21 февраля, 02:07
Updated 21 февраля, 02:07
Хотя день благоприятный для заточки инструментов, применять их на себе запрещено. Любые хирургические вмешательства могут обернуться осложнениями, в том числе удаление зубов. Женщинам нельзя смотреться в зеркало — можно «проглядеть» свою красоту и получить проблемы с кожей.
Нельзя в этот день заниматься денежными делами — высок риск быть обманутыми. Не стоит также завидовать чьим-то удачам, иначе можно навлечь беду и на себе, и на того, кому позавидовали.
Главное бытовое поверье — не мыть полы, а то можно вымыть из дома благополучие и здоровье домочадцев. Мужчинам на Захара не стоит ходить на рыбалку, улова все равно не будет.
Прозвание «Серповидец» этому дню дали за традицию точить инструмент к полевым работам. Городским жителям нужно заняться заточкой ножей в доме — так привлечете удачу в делах и финансовый успех.
На Захара обычно ходили свататься. Удачный день для предложения руки и сердца, признания в чувствах.
В Захарьев день можно было узнать погоду на весну. Сильные морозы предвещают раннюю весну и теплый март. Так же мороз считали верной приметой, что зимы осталось совсем немного — скоро окончательно придет тепло. А круг вокруг луны означал, что снегу лежать недолго, скоро все растает. Красноватый оттенок луны в ночь на Захария также предвещал оттепель.
Иней на деревьях считали знаком будущего обильного сбора меда.
Многие приметы этого дня связаны с животными: