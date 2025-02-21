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Posted 21 февраля, 11:11

Published 21 февраля, 11:11

Modified 21 февраля, 11:13

Updated 21 февраля, 11:13

МТС улучшила связь на федеральной трассе Тюмень-Екатеринбург

МТС улучшила связь на федеральной трассе Тюмень-Екатеринбург

21 февраля 2025, 11:11
Фото: 1MI.
Цифровая экосистема МТС сообщила о реализации проекта по усилению сети на участке автомобильной трассы М-12 «Восток», соединяющей Тюменскую и Свердловскую область. Базовые станции с диапазоном LTE-900 обладают высоким проникновением сигнала и увеличенным покрытием.

Специалисты установили новое телеком-оборудование в Тюменском районе. Так, сеть расширили в районе поселка Московский, сел Успенка и Перевалово. С обновлением инфраструктуры водители и пассажиры смогут оперативно решать рабочие вопросы, осуществлять онлайн-платежи, пользоваться навигатором, с помощью приложений оценить дорожную ситуацию на оставшемся участке пути.

Автотрасса Тюмень-Екатеринбург — дорога федерального значения протяженностью 330 километров, участок будущей скоростной трассы М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень.

Важно, чтобы в любой точке автовладельцы оставались на связи, могли оперативно узнавать информацию о метеоусловиях, дорожной обстановке и ремонтных работах, которые проводятся на трассе, — рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Ранее МТС улучшила связь на автодорогах, соединяющих Тюмень с Омском, Ханты-Мансийским автономным округом и Курганом.

МТС усилила сеть LTE на федеральной автотрассе P-402 Тюмень-Омск
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#Общество#Тюмень#Тюменская область#МТС#Екатеринбург#Инфраструктура#Связь#Казань
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