МТС улучшила связь на федеральной трассе Тюмень-Екатеринбург

Специалисты установили новое телеком-оборудование в Тюменском районе. Так, сеть расширили в районе поселка Московский, сел Успенка и Перевалово. С обновлением инфраструктуры водители и пассажиры смогут оперативно решать рабочие вопросы, осуществлять онлайн-платежи, пользоваться навигатором, с помощью приложений оценить дорожную ситуацию на оставшемся участке пути.