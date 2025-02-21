МТС улучшила связь на федеральной трассе Тюмень-Екатеринбург

Posted 21 февраля, 11:11
Published 21 февраля, 11:11
Modified 21 февраля, 11:13
Updated 21 февраля, 11:13
Специалисты установили новое телеком-оборудование в Тюменском районе. Так, сеть расширили в районе поселка Московский, сел Успенка и Перевалово. С обновлением инфраструктуры водители и пассажиры смогут оперативно решать рабочие вопросы, осуществлять онлайн-платежи, пользоваться навигатором, с помощью приложений оценить дорожную ситуацию на оставшемся участке пути.
Автотрасса Тюмень-Екатеринбург — дорога федерального значения протяженностью 330 километров, участок будущей скоростной трассы М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень.
Важно, чтобы в любой точке автовладельцы оставались на связи, могли оперативно узнавать информацию о метеоусловиях, дорожной обстановке и ремонтных работах, которые проводятся на трассе, — рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
Ранее МТС улучшила связь на автодорогах, соединяющих Тюмень с Омском, Ханты-Мансийским автономным округом и Курганом.