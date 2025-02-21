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Posted 21 февраля, 11:07

Published 21 февраля, 11:07

Modified 21 февраля, 11:09

Updated 21 февраля, 11:09

Медиахолдинг 1MI сменил учредителя

Медиахолдинг 1MI сменил учредителя

21 февраля 2025, 11:07
Фото: 1MI.
Сюжет
СМИ
Новым владельцем компании «ПремьерМедиаИнвест» (бренд 1MI) — сети российских общественно-политических СМИ стал медиахолдинг МАЕР.

МАЕР — один из крупнейших федеральных рекламных операторов. Объединение ресурсов двух компаний позволит вывести на рынок медиапроекты принципиально нового качества и масштаба.

«Приобретение медиаактивов 1MI позволит обоим холдингам нарастить аудиторию, что создаст базу для дальнейшего роста всех активов. Сделка также даст импульс развитию региональных изданий. Оба холдинга — и уличной рекламы, и интернет-порталов — имеют большой потенциал интеграции в единую цифровую экосистему. Кроме того, МАЕР выходит на качественно другой уровень работы нового медиа, которое создавалось в последние годы. Мы хотим использовать синергию двух холдингов, которые, безусловно, обогащают друг друга, для создания в России уникального продукта», — заявил совладелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Константин Майор также заверил, что Медиахолдинг МАЕР не будет влиять на редакционную политику входящих в холдинг 1MI изданий. Работа редакций будет продолжаться в штатном режиме.

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#Алиса Вернер#Бизнес#СМИ#Реклама#Медиахолдинг#ПремьерМедиаИнвест#Медиапроекты#МАЕР#Константин Майор#Редакционная политика
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