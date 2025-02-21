Крупнейший застройщик Тюмени показал, как будет выглядеть самый длинный бульвар город

Posted 21 февраля, 09:03
Published 21 февраля, 09:03
Modified 21 февраля, 09:05
Updated 21 февраля, 09:05
Сейчас работы по обустройству бульвара завершены на 35%. Он открыт и доступен для всех тюменцев и гостей города.
На всей территории будущего бульвара расположатся зоны как для отдыха, так и для активных игр и занятий спортом. Архитекторы предусмотрели развивающие площадки для детей разного возраста, а также пространство для игр с водой. Для тюменцев, которые ведут активный образ жизни, откроются футбольная площадка, воркаут-зона, спортивная площадка, турниковый комплекс и столы для настольного тенниса.
Сердцем бульвара станет событийная площадка для проведения мероприятий и ярмарок, встреч с друзьями и близкими. Зона Амфитеатра позволит проводить презентации, театральные постановки, детские праздники.
Зеленые островки, зоны тихого отдыха и фуд-корта, круговые качели дадут возможность уединиться и отдохнуть от шума города. А кафе, пекарни и кондитерские, которые откроются вдоль бульвара, будут полноценным дополнением к променаду.
ЖК «Домашний» — первый цифровой микрорайон Сибири. Бульвар здесь станет пространством для диджитализации. Арт-объекты с дополненной реальностью помогут узнать про уникальное тюменское зодчество, как купцы влияли на ход истории, познакомиться с сибирскими птицами и еще сотней событий и фактов. Пиксельные арт-объекты и МАФы (малые архитектурные формы) — отличное дополнение для креативных фотографий. В открытом доступе предусмотрены зарядки и USB-порты для работы и занятий на свежем воздухе.
Поскольку комплекс называется «Домашний», то дворы и бульвар — продолжение жилого пространства. Локации украсят гигантские светильники-торшеры, уютные кресла и гирлянды, качели в виде вешалок, стулья для великанов и много других необычных предметов интерьера.
Сохранение традиций — одна из задач, которую ставили перед собой архитекторы ГК «Страна Девелопмент». Здесь можно увидеть традиционные северные и сибирские узоры и орнаменты. Именно они подчеркнут локальную идентичность. Графический паттерн станет узнаваемым брендом «Домашнего». Он будет повторяться в навигации и оформлении всей территории ЖК. В основу цветовой гаммы легли цвета традиционной архитектуры Тюмени.
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