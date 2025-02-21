Крупнейший застройщик Тюмени показал, как будет выглядеть самый длинный бульвар город

ЖК «Домашний» — первый цифровой микрорайон Сибири. Бульвар здесь станет пространством для диджитализации. Арт-объекты с дополненной реальностью помогут узнать про уникальное тюменское зодчество, как купцы влияли на ход истории, познакомиться с сибирскими птицами и еще сотней событий и фактов. Пиксельные арт-объекты и МАФы (малые архитектурные формы) — отличное дополнение для креативных фотографий. В открытом доступе предусмотрены зарядки и USB-порты для работы и занятий на свежем воздухе.