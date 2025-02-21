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Posted 21 февраля, 09:03

Published 21 февраля, 09:03

Modified 21 февраля, 09:05

Updated 21 февраля, 09:05

Крупнейший застройщик Тюмени показал, как будет выглядеть самый длинный бульвар город

Крупнейший застройщик Тюмени показал, как будет выглядеть самый длинный бульвар город

21 февраля 2025, 09:03
Фото: ГК «Страна Девелопмент».
Сюжет
Благоустройство
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1600 метров — длина самого протяженного пешеходного бульвара Тюмени. Он располагается в районе Плеханово, в жилом комплексе «Домашний». Бульвар Традиций, так назвали его архитекторы, объединит все 24 дома микрорайона. Его благоустройство полностью закончат к 2027 году.

Сейчас работы по обустройству бульвара завершены на 35%. Он открыт и доступен для всех тюменцев и гостей города.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

На всей территории будущего бульвара расположатся зоны как для отдыха, так и для активных игр и занятий спортом. Архитекторы предусмотрели развивающие площадки для детей разного возраста, а также пространство для игр с водой. Для тюменцев, которые ведут активный образ жизни, откроются футбольная площадка, воркаут-зона, спортивная площадка, турниковый комплекс и столы для настольного тенниса.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Сердцем бульвара станет событийная площадка для проведения мероприятий и ярмарок, встреч с друзьями и близкими. Зона Амфитеатра позволит проводить презентации, театральные постановки, детские праздники.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Зеленые островки, зоны тихого отдыха и фуд-корта, круговые качели дадут возможность уединиться и отдохнуть от шума города. А кафе, пекарни и кондитерские, которые откроются вдоль бульвара, будут полноценным дополнением к променаду.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

ЖК «Домашний» — первый цифровой микрорайон Сибири. Бульвар здесь станет пространством для диджитализации. Арт-объекты с дополненной реальностью помогут узнать про уникальное тюменское зодчество, как купцы влияли на ход истории, познакомиться с сибирскими птицами и еще сотней событий и фактов. Пиксельные арт-объекты и МАФы (малые архитектурные формы) — отличное дополнение для креативных фотографий. В открытом доступе предусмотрены зарядки и USB-порты для работы и занятий на свежем воздухе.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Поскольку комплекс называется «Домашний», то дворы и бульвар — продолжение жилого пространства. Локации украсят гигантские светильники-торшеры, уютные кресла и гирлянды, качели в виде вешалок, стулья для великанов и много других необычных предметов интерьера.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Сохранение традиций — одна из задач, которую ставили перед собой архитекторы ГК «Страна Девелопмент». Здесь можно увидеть традиционные северные и сибирские узоры и орнаменты. Именно они подчеркнут локальную идентичность. Графический паттерн станет узнаваемым брендом «Домашнего». Он будет повторяться в навигации и оформлении всей территории ЖК. В основу цветовой гаммы легли цвета традиционной архитектуры Тюмени.

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