Косметика бесплатно? Почему переливать тестеры в магазине — плохая идея

Как рассказала Мария Железнова, юрист и представитель ассоциации профессиональных медиаторов (иначе говоря — посредник для решения споров и конфликтов), ответственность для охотников за «бесплатной» косметикой уже давно предусмотрена уголовным и административным кодексом — в виде статей «Кража» и «Мелкое хищение». В законе, конечно, это разные понятия: разные суммы ущерба и способы совершения правонарушения повлекут за собой и разные санкции, но факт привлечения к ответственности навсегда остается с человеком. Или — с членами его семьи, что, к сожалению, актуально для подростков, ведь административная ответственность наступает с 16 лет. Как и перспектива огромного штрафа и места за решеткой. А вот стоит ли этого небольшая экономия и секундная радость «халявы» — на этот вопрос каждому предстоит ответить самостоятельно.



